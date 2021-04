Estados Unidos sobrepasó 560,00 muertes por COVID-19 y más de 31 millones de casos

Estados Unidos está en un período de extremo cuidado respecto a la pandemia de coronavirus, por una parte, porque la variante del virus B.1.1.7 que es más contagiosa se ha extendido a todo el país, al tiempo que se incrementa la vacunación contra la enfermedad viral, lo que ha hecho que se alcen restricciones en muchos estados, y hay un incremento de nuevos casos confirmados.

The current increase in #COVID19 cases in the US could be driven by more contagious SARS-CoV-2 variants. B.1.1.7, the most common variant in the US, has been reported in all 50 states and Puerto Rico. Learn more: https://t.co/F4bAyObDp1. pic.twitter.com/KTPxV6vxeF

— CDC (@CDCgov) April 9, 2021