Estrella Jalisco regalará provisión de cerveza por todo un año

Estrella Jalisco, empresa con más de 100 años de tradición en la elaboración de cerveza mexicana, anunció el lanzamiento de Tropical Chamoy Michelada, su más reciente bebida que se agrega a la línea de micheladas.

Se trata de una cerveza lager con un grado de alcohol de 3.5% con el sabor dulce y ácido de la piña, un toque picante de clamato y chamoy.

Estrella Jalisco sabe que definir lo que es el chamoy no es cosa sencilla y por eso está lanzando un concurso que ayude a explicar el significado de la palabra que evoca un sabor amado por los mexicanos pero que es difícil de describir.

Con este motivo, Estrella Jalisco está convocando a todas las personas que deseen participar a enviar su definición de chamoy a Instagram, Twitter o Facebook, utilizando @EstrellaJalisco, #TropicalChamoy y #concurso, hasta el 15 abril.

Las personas que envíen la mejor definición tendrán la oportunidad de ganar dos kits de regalo de Tropical Chamoy y la provisión de Tropical Chamoy Micheladas durante todo un año.

La casa cervecera está consciente de que no es cosa fácil definir chamoy, y que incluso carece de definición oficial, por lo que también está realizando una petición a Merriam-Webster para que agregue la palabra chamoy al diccionario e invita a los fanáticos a firmar la petición en change.org/definechamoy.

Sofía Reyes, cantante y compositora mexicana, acompaña a Estrella Jalisco en este concurso y brinda a los concursantes su propia definición, “Al crecer en Monterrey, me encantaba agregar chamoy a los dulces y las frutas, brinda una chispa de nostalgia, ¡y ahora me fascina agregarlo en el borde de mis cervezas y micheladas! Me sorprendió cuando me enteré de que no estaba en el diccionario de inglés o español”.

Jayden Kahl, director general de Estrella Jalisco, Anheuser Busch, comentó, “Aunque la gente ame el chamoy, muchos no saben cómo definirlo. A la vez que presentamos el sabor único y delicioso del chamoy a una audiencia más amplia, esperamos que más paladares saboreen un clásico mexicano, y darle el reconocimiento que merece”.

Kahl agregó que “Tropical Chamoy Michelada es un sabor completamente nuevo para los consumidores norteamericanos en un producto listo para beber, diseñado para evocar una conexión moderna con la tradición mexicana“.

