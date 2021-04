Gustavo Adolfo Infante responde a Enrique Guzmán y le pide se haga responsable si abusó de Frida Sofía

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace unos días, Frida Sofía concedió una serie de entrevistas especiales para Gustavo Adolfo Infante, en donde ha compartido los aspectos más dolorosos que ha enfrentado a lo largo de su vida, siendo uno de los más polémicos el distanciamiento que mantiene con su madre, Alejandra Guzmán. Sin embargo, también sorprendió al denunciar públicamente que sufrió abuso sexual por parte de su abuelo, quien tocaba sus partes íntimas desde que tenía 5 años.

Tras las polémicas declaraciones, Enrique Guzmán utilizó sus redes sociales para compartir sus primeras declaraciones al respecto, en donde negó rotundamente haber participado en dichos hechos, argumentando que su nieta necesita ayuda psiquiátrica, y de paso arremetió en contra del periodista mexicano.

Fue exactamente a través de un mensaje de Twitter, en donde el padre de Alejandra Guzmán aseguró que la entrevista que le concedió su nieta fue una verdadera falta de respeto, e incluso lamentó haber estrechado su mano en algún momento.

“Sr. Gustavo Adolfo Infante siempre te he tratado con respeto y seriedad, lo que has hecho ayer es una falta de respeto. Te reclamo y me arrepiento de haber estrechado tu mano“, escribió.

— Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 8, 2021

Por otra parte, el periodista utilizó su espacio dentro del programa ‘Sale el Sol’ para responder públicamente a intérprete, en donde aseguró tiene un compromiso de decir siempre la verdad, por lo que las respuestas de Frida Sofía no podían ser cortadas.

“Enrique: yo no lo dije. Yo soy un reportero, yo voy a preguntar, yo no escribí un guion de una película, yo hice una entrevista. Yo me comprometí con una carrera que se llama periodismo y con algo que se llama ética de decir la verdad. Si una persona tan importante y famosa como esta chica, Frida Sofía, da una declaración de esta magnitud, no tengo porque taparla, estaría cometiendo un error“, explicó.

Finalizó exhortando al cantante a responsabilizarse en caso de haber cometido dicha violación: “Si tú cometiste un ilícito cuando ella era una niña cuando tú tenías 54 años de edad, creo tienes que responsabilizarte también“.