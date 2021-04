La historia del actor que estafó a Hollywood con millones de dólares

El nombre de Zach Avery puede que no suene familiar por su trabajo en la pantalla, sin embargo este actor se convirtió en tema de conversación recientemente luego de que se dio a conocer que realizó fraude millonario que hizo en Hollywood.

El intérprete de 34 años fue detenido esta semana bajo acusaciones de cometer un fraude por $227 millones de dólares en Hollywood, según informó The Daily Mail. Esto lo logró a través de un esquema piramidal.

Actor Zachary J. Horwitz, best known under his stage name Zach Avery, was arrested Tuesday in Los Angeles in connection with a massive Hollywood Ponzi scheme, which federal authorities allege defrauded investors out of more than $227 million. "Greed: Get you caught & caught up!" pic.twitter.com/iWhSkZ89ws

— Sumner Bennett (@diamondlass99) April 7, 2021