Manson y Richard Ramirez, niños que sufrieron abusos y se convirtieron en asesinos en serie de adultos

Charles Manson, Eileen Wuornos; el Night Stalker o Acosador Nocturno, Richard Ramirez; y David Berkowitz, conocido como el Hijo de Sam, además de ser asesinos seriales, tienen algo en común: todos fueron maltratados y abusados dentro del círculo familiar durante su infancia.

En 1971, Manson fue declarado culpable de conspiración por los asesinatos de siete personas, entre ellos la actriz Sharon Tate y otras cuatro personas en la casa del director de cine Roman Polanski, en Beverly Hills, y al día siguiente, el de la pareja Leno y Rosemary LaBianca,​ todo llevado a cabo por los miembros del grupo que lideraba.

Además, sus seguidores asesinaron a diferentes personas en diferentes hechos pero Manson solo fue declarado culpable de dos de esos asesinatos: los de Gary Hinman y Donald Shorty Shea.

Según lo que él mismo relató, en su infancia sufrió un fuerte trauma pues un vecino abusó sexualmente de él siendo un niño, por mucho tiempo. Además, su abuelo tenía un sótano donde guardaba todo tipo de material no apto para niños, algo que Manson llegó a ver.

En el caso de Richard Ramírez, él nació en un matrimonio conflictivo y disfuncional. Su padre, un obrero y expolicía originario de Ciudad Juárez, en Chihuahua, México, era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes propinaba brutales palizas. A decir de psicólogos, el contante maltrato y la influencia de su primo Miguel “Mike” Ramírez, un boina verde y veterano condecorado de la guerra de Vietnam, quien, con orgullo, le mostraba a Richard fotografías en las que salía cometiendo crímenes de lesa humanidad, lo influyeron a cometer los crímenes de los que se le encontró culpable, entre ellos el asesinato de 14 personas en Los Ángeles entre 1984 y 1985 aunque se cree que pudieron ser muchas más sus víctimas.

Campaña contra el abuso infantil de Amigos For Kids

Para evitar más casos como éstos que conmocionaron a todo Estados Unidos, y con el objetivo de generar conciencia durante abril, el Mes Nacional de la Prevención del Abuso Infantil e informar sobre la magnitud del problema del abuso y la negligencia infantil, la organización sin fines de lucro Amigos For Kids lanzó Victims, una nueva campaña, la cual muestra a notorios asesinos en serie de una manera vulnerable, como los niños inocentes que alguna vez fueron.

Las investigaciones muestran que el abuso infantil se repite de generación en generación. Según The New York Times, una de cada tres víctimas de abuso infantil se convertirá en un abusador infantil. Amigos For Kids asegura que ayudar a las víctimas atrapadas en un ciclo de abuso no es suficiente. Para verdaderamente erradicar el ciclo, Amigos For Kids tiene propone llegar a la raíz del problema educando a las comunidades y generando conciencia sobre la importancia de fortalecer a las familias para ayudar a prevenir el abuso infantil.

“Algunas víctimas de abuso infantil se convierten en abusadores infantiles”, es el nombre de la campaña que muestra fotos de la infancia de asesinos como del líder de culto y el hombre de origen hispano. Pues reiteran que cada uno de ellos fue víctima de terrible abuso y negligencia infantil, víctimas del ciclo que la asociación intenta detener.

