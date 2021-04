Por balear a un policía hispano aumentan a $2.2 millones la fianza al sospechoso del tiroteo masivo en Texas

TEXAS – Este viernes se le entablaron cargos adicionales al hombre acusado de haber baleado de muerte a una persona durante un tiroteo masivo, que también dejo a otras cinco personas heridas en Bryan, Texas el jueves en las instalaciones de la compañía Kent Moore Cabinets.

Larry Bollin, de 27 años, enfrenta un cargo adicional en el Condado Grimes por intento de asesinato luego de haber sido acusado de haberle disparado a un oficial estatal que intentaba arrestarlo después de que Bollin huyó de la escena.

El oficial baleado fue identificado como Juan Rojas Tovar de Madisonville, Texas. El policía estatal hasta el viernes por la tarde seguía hospitalizado en condición estable, según un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Trooper Tovar remains in serious but stable condition @StJoseph_Health. He is currently receiving outstanding care, surrounded by his family and friends while his fellow troopers hold watch. pic.twitter.com/19QrGw7KSV

— Texas DPS (@TxDPS) April 9, 2021