Al menos dos muertos y varios heridos por las severas tormentas que continúan en el sur de EE.UU.

Al menos dos personas murieron en Louisiana después de un clima extremo durante la noche, dicen las autoridades, ya que el clima severo en la costa norte del Golfo afecta a casi 65 millones de personas.

Los funcionarios de emergencia en la parroquia de St. Landry en Louisiana informaron de un muerto y siete heridos después de un posible tornado que azotó la madrugada del sábado, dijo Jessie Bellard, presidenta de la parroquia, en un comunicado.

El viernes por la noche, un hombre de Shreveport de 48 años murió cuando un árbol cayó sobre la casa móvil en la que se encontraba, dijo la Oficina del Sheriff de Caddo Parish en un comunicado.

El sábado se emitió una amenaza de clima severo de nivel 3 de 5 para partes de la costa del Golfo, que afecta a millones de personas en Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida.

Apr 10: The sun rises on an impressive squall line moving into the northern Gulf of Mexico. These storms are capable of gusty winds, higher waves, and frequent lightning. We describe what to expect in our Tropical Weather Discussion: https://t.co/tTIWb4uXqe pic.twitter.com/gv5Dz4dicp — NHC_TAFB (@NHC_TAFB) April 10, 2021

Desde el viernes

Tormentas imponentes estallaron en partes del este de Oklahoma, el oeste de Arkansas y el noreste de Texas el viernes por la tarde y por la noche.

Estas tormentas causaron ráfagas de viento feroces y dañinas y granizo generalizado. En Texas, granizos de hasta 3 pulgadas de diámetro, más grandes que una pelota de béisbol, cayeron en picada a la tierra.

Storm in Rankin County just produced this hail. Storm located between Pelahatchie and Puckett. @NWSJacksonMS pic.twitter.com/MgjpCUIj6Q — RANKIN EOC (@RANKINEOC) April 10, 2021

Los meteorólogos dicen que el mayor peligro en esas áreas es el viento dañino, pero es posible que se produzcan tornados aislados, junto con granizo grande.

11:28am CDT #SPC Day1 Outlook Slight Risk: this afternoon across parts of north fl and south ga https://t.co/GtEvHQ3UxE pic.twitter.com/KFB6HWt3Eh — NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) April 10, 2021

Las inundaciones repentinas también son posibles a lo largo de la costa del Golfo con tormentas que se mueven hasta el sábado.

More video coming in from the severe weather that ripped through parts of the southeast overnight into this morning. #lawx pic.twitter.com/f7n2sEecgP — WeatherNation (@WeatherNation) April 10, 2021

Una amenaza más amplia de nivel 1 de cada 5 se extiende hacia el norte hasta el valle del río Ohio y hacia el este hasta el Atlántico medio, afectando a más de 60 millones de personas. Es posible que haya fuertes tormentas con vientos racheados.

Para el sábado por la noche, la grave amenaza comenzará a disminuir. A medida que las tormentas se acercan a la costa este de Georgia y las Carolinas pueden disiparse, mientras las lluvias llegan al centro de Florida.

Cortes de energía

Se informaron vientos de hasta 65 mph en la parte sur de Arkansas, y casi 32,000 clientes experimentaron cortes de energía cuando comenzaron las tormentas, según PowerOutage.US.

Miles de residentes de Louisiana y Mississippi también vieron cómo se apagaba su energía cuando las tormentas se acercaban más tarde el viernes por la noche. Para el sábado por la mañana, los cortes de energía se dispararon a más de 115,000 clientes, en conjunto, de Louisiana, Arkansas y Mississippi.

A medida que las tormentas comenzaron a extenderse hacia el este el sábado, las cifras de cortes de energía en Florida comenzaron a aumentar. A partir del sábado por la noche, se abordaron muchos de esos cortes de energía, pero más de 50,000 residentes aún estaban en la oscuridad.

Con información de CNN, Accuweather y PowerOutage.US