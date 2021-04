Una tormenta en el Golfo de México tiene a 30 millones en alerta este fin de semana

Una nueva tormenta se moverá hacia los estados de la costa del Golfo el viernes con el segundo riesgo de alerta más alto posible por vientos y tornados dañinos en línea recta, que se emite por el Servicio Nacional de Meteorología.

Los estados que están más expuestos a daños por esta tormenta el viernes son Mississippi, Louisiana y Arkansas.

Pero la zona de influencia del clima extremo de la tormenta se extiende, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) que pronostica tormentas eléctricas severas con potencial para todos los riesgos desde esta noche desde el este de Oklahoma y el este de Texas a través de las regiones del sur medio y el delta del Mississippi hasta Alabama.

Algunas tormentas severas persistirán durante unas horas en el norte de Carolina del Norte y el sureste de Virginia.

Severe thunderstorms with potential for all hazards are expected tonight from eastern Oklahoma and east Texas across the Mid-South and Mississippi Delta regions, to Alabama. A few severe storms will linger for a few hours across northern North Carolina and southeast Virginia. https://t.co/xYr8FhN4tk

