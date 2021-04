Gerardo Gómez Borbolla, ex de Alejandra Guzmán, asegura que Frida Sofía dice la verdad

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las polémicas declaraciones de Frida Sofía han dado mucho de qué hablar durante los últimos días, en donde algunos seguidores de redes sociales han expresado su apoyo total, mientras que algunos miembros de su familia aseguran tiene graves problemas psiquiátricos.

Luego de que Pablo Moctezuma rompiera el silencio para defender a su hija, ahora es Gerardo Gómez Borbolla, ex pareja de la cantante, quien aseguró que Frida Sofía no miente y confía totalmente en su versión.

Fue durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, en donde el empresario habló sobre cómo era la relación que tuvo con la joven durante los dos años en los que sostuvo un noviazgo con la rockera, en donde recordó que él siempre la vio como una hija, cuidó de ella y evitaba que estuviera presente durante las fiestas que realizaban:

“Siempre cuidaba mucho a Frida, no sólo a la artista y a mi pareja, también a su hija, que yo le tengo un gran cariño, me duele mucho lo que le está pasando. No tengo nada en contra ni de la familia Pinal ni de la familia Guzmán, yo siempre les di cariño y respeto y lo mismo recibí de ellos, siempre fueron muy amables conmigo“, explicó.

Aunque el noviazgo fue intenso y vivían prácticamente viajando para asistir a las giras Borbolla aseguró que su relación con Enrique Guzmán fue únicamente profesional.

“La relación con Enrique Guzmán fue mínima, siempre fue dedicado a sus conciertos y su relación fue profesional“, añadió.

Conmovido por la situación que atraviesa Frida Sofía, le envió un mensaje de apoyo, asegurándole que puede salir de sus problemas con ayuda profesional.

“Yo le quiero decir a Frida que sí se puede. Que yo también estuve mal, ella sabe que no fue fácil estar esos dos años, psicológicamente también me afectó, me callé y me puse a llorar solo. Le quiero decir que sí se puede, que no se desespere y tome una mala decisión. La veo desconcertada y sola“, detalló el también productor.

Ante la pregunta contundente sobre un posible abuso sexual por parte de Enrique Guzmán, respondió:

“Sí le creo a Frida. Nunca vi nada, pero sé que es una niña sincera. No creo que esté jugando con algo tan importante. No tengo nada en contra del señor Enrique, pero dije que venía con toda la honestidad y así es, yo sí le creo a Frida. Es difícil, pero yo conviví con ella y sé lo que dice su corazón.”

Antes de finalizar, Gerardo Gómez Borbolla le pidió a Frida no tratar este tipo de problemas públicamente, ya que lejos de ayudarla, podría causarle otro tipo de problemas con el tiempo.

“Yo veo a una Frida que está en una terapia y está abriendo su dolor. Por lo que he escuchado estuvo interna y por lo que he escuchado no necesita hablar de cosas que le pasaron y que no le competen al público, que se las guarde porque es un tema de dolor interno que tienes que trabajar tú y exponiéndolo no le va a ayudar“, señaló

Tras las diferencias de opiniones que ha desatado la serie de acusaciones, este sábado Alejandra Guzmán compartió un video en el que invitó a su hija a buscar ayuda de un terapeuta.