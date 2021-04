Pablo Moctezuma sale en defensa de su hija Frida Sofía y manda un mensaje a Enrique Guzmán

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace unos días Frida Sofía sorprendió asegurando que su abuelo tocaba sus partes íntimas desde que tenía 5 años, ante dichas declaraciones, Enrique Guzmán dio la cara para asegurar que sería incapaz de abusar de su nieta. Sin embargo, ahora es Pablo Moctezuma quien rompe el silencio para defender a su primogénita y asegurar que ella jamás inventaría algo de este tipo.

Fue durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa ‘De Primera Mano’, en donde el padre de Frida Sofía compartió sus primeras declaraciones respecto al supuesto abuso que sufrió.

El empresario se mostró impresionado por las fuertes confesiones que realizó su hija hace unos días y mostró su apoyo total:

“Sorprendido de todo esto que ha salido a la luz, estas nuevas declaraciones tan fuertes de mi hija hacia este señor, lo cual obviamente no tengo duda alguna y apoyo a Frida al cien por ciento”.

Reveló que hace unos días se encontró con ella en Miami, en donde hablaron sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido por parte de las parejas de su mamá, pero en cuanto al abuso por parte de Enrique Guzmán no tenía idea: “Le daba miedo decirme porque obviamente de haber sabido creo que de haber visto a este señor no sé qué hubiera pasado“.

Moctezuma recordó que el padre de la rockera siempre ha tenido un comportamiento desagradable, por lo que le sorprende verlo devastado en la reciente entrevista que concedió al programa ‘Ventaneando’, en donde negó rotundamente las acusaciones de su nieta.

“Este señor siempre ha sido desagradable, un libidinoso, siempre ha sido un abusivo toda su vida. La verdad no me sorprende ni tantito y ayer la entrevista que dio con Pati Chapoy la verdad me da pena de hacerse el sufrido, yo creo que el que no se acuerda es él. Este señor siempre ha estado intoxicado, es una persona nefasta, nunca nos hemos caído bien“.

Además, en retrospectiva, también culpó a Guzmán de la ruptura con la madre de su hija, ya que intervenía en todos los aspectos de su vida:

“Él fue gran parte en mi ruptura con Alejandra, él siempre estuvo ahí insultando, inclusive abusando de Alejandra, no hablo sexualmente, pero la golpeaba, la estafaba. Cuando formamos un hogar, no nos casamos, pero nos fuimos a vivir juntos y nació Frida“, explicó.

Aunque prefiere mantenerse alejado de los reflectores, Pablo Moctezuma aseguró siempre ha estado al margen de lo que sucede en la vida de su hija, por lo que no duda en salir en su defensa y también habló de la forma en que le fue arrebatada de su vida, nuevamente por provocaciones de Enrique Guzmán:

“Llega un momento en el que hay que defender lo que quieres, amo a Frida es mi niña, y siempre quise estar con ella. Me fue robada, él fue quien incitó a que se robaran a mi hija y le pusieron el apellido Guzmán. Vivíamos juntos, tuvimos un pleito, a Alejandra la quiero mucho, creo que tiene muchos problemas por los comportamientos de sus padres, de su papá, sobre todo”, dijo.

Dentro de las declaraciones aseguró que el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” hizo todo lo posible para que su hija no llevara sus apellidos, y confirmó la versión que dio Frida Sofía sobre un enfrentamiento en el que incluso hubo un arma de fuego.

“Yo llego de trabajar, estaba Alejandra con Frida muy pequeña y ahí empezó el reclamo. Le habló a su papá y este señor me amenazó. Alejandra se sale (de donde vivían) y ya le tenía una casa preparada. Cuando yo conozco a Alejandra ella no cantaba, pero si su papá era un personaje famoso ¿por qué nunca la apoyó? Nunca la apoyó en nada, ella se abrió el camino solita y cuando se vuelve famosa llega el gran cariño de este señor y entonces sí casa y coches le puso. Alejandra se iba a casa de este señor, le firmaba cheque, un estafador, una persona desagradable, nunca me ha caído bien ni yo a él. Ahora que lo veo hablando estas cosas de mi hija, no tengo la menor duda“, agregó.

E insistió en que es una persona que ha sido abusivo toda su vida, incluso fue él el responsable de las adicciones que vivió La Guzmán: “Gran parte de las adicciones es culpa de él, este señor la intoxicaba, eso me consta, no son chismes. Alejandra salía de su casa patas pa’ arriba, antes no había el cariño. Este señor no la soltaba, en vez de cuidar a su hija la ponía hasta atrás y lo digo abiertamente, le bajaba dinero, me consta“.

Pablo Moctezuma considera que Alejandra Guzmán ha hecho su mejor esfuerzo como madre, por lo que descarta que le haya querido hacer ese daño de forma consiente, de la misma forma en que él tuvo que alejarse causando un dolor en su hija, el cual aún le reclama.

“Me siento muy mal y Frida me lo reclama: ‘Nunca me salvaste’. Nunca me imaginé, la gravedad de estas cosas“, sentenció.

El padre de Frida Sofía manda un mensaje a Enrique Guzmán

Pablo Moctezuma aseguró que no tenía idea de la serie de abusos que sufrió su hija, pues de haber estado enterado su reacción habría sido otra: “Lo mato, le saco los ojos. A mí me quiso retar, me da pena verlo y lo que sí es que, si esto se pueda comprobar, pero el señor tiene que hacerse responsable“, destacó.

Aunque han pasado 24 años desde que sucedió el supuesto abuso, el empresario desconoce si habrá una denuncia formal ante las autoridades ya que el delito pudo haber prescrito, pero hay un consejo que deja a su hija:

“No sé si procede por el tiempo (la denuncia), desgraciadamente que asco de gente. Frida es de armas tomar, no se detiene ante nada, estoy orgulloso de ella de sacar eso y me uno a toda la gente, yo no tenía idea. Yo le digo: ‘hija mi amor, tienes que soltar esa mochila porque nunca vas a sanar’ y hasta hace dos semanas me contó de los abusos que sufrió por la gente que Alejandra llevaba a su casa, pero no de este señor”.

Fue contundente con su apoyo y asegura su hija no podría mentir en un asunto con tal seriedad:

“Jamás inventaría algo así.”

Antes de finalizar, envió un mensaje a Enrique Guzmán:

“Le digo que todo cae por su propio peso y va a tener que enfrentar la realidad de sus actos, le quiero decir muchas cosas, pero no creo que sea bueno decirlo en público. Es un tipejo y va a pagar por lo que hizo, sin duda“, dijo.