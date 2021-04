Lionel Messi tembló de frío bajo la lluvia de Madrid antes de perder el Clásico español

Abajo en el marcador por 2-1 y entrando en la recta final del Clásico español, Lionel Messi imploraba ayuda a su banquillo con la mirada. El astro del FC Barcelona tenía mucho frío en la noche madrileña.

El partido contra el Real Madrid se encontraba detenido por el árbitro cuando Messi fue captado en video temblando de frío. El resto de la noche no iría por el camino que el crack argentino esperaba.

Messi got some shivers from the rain and ended up switching his jersey 🥶 #beINCLÁSICO pic.twitter.com/1lWDa4FLPC

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) April 10, 2021