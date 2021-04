Los empacaron como sardinas; descubren a 20 migrantes escondidos en un remolque en Texas

TEXAS – La Patrulla Fronteriza del Sector de Del Río reportó que un total de 20 migrantes fueron detenidos después de que agentes fronterizos los descubrieran escondidos en la base del remolque de un tráiler.

Austin Skero, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector de Del Río dijo que el camión transportaba una variedad de materiales, pero un perro entrenado para detectar actividad sospechosa alertó a los agentes sobre la presencia de las personas, comunicó Skero en su cuenta de Twitter.

Yesterday, a Del Rio Sector K9 alerted to this trailer at one of our checkpoints. An inspection located 2 children (ages 10 and 15) trapped under the trailer boards with 18 adults. With temperatures on the rise, smuggling attempts like these have a high potential to turn deadly. pic.twitter.com/Bf5X9oDijK

— Chief Patrol Agent Austin Skero (@USBPChiefDRT) April 13, 2021