Hispano baleado de muerte por policía en Houston sufría crisis mental; su familia contradice la versión oficial

TEXAS – La familia de un hispano, que fue baleado de muerte durante la madrugada del miércoles en el área de Houston por un policía de la Oficina del Sheriff del Condado Harris, contradice la versión oficial de que su familiar estaba armado con un cuchillo durante el incidente.

Marcelo García, de 46 años, según sus familiares sufrió una crisis mental a eso de las 12:40 am este miércoles en su residencia ubicada en el noroeste del condado.

La esposa de García, Luciana, dijo en una entrevista con KPRC 2 que ella llamó a la Oficina del Sheriff del Condado Harris para pedir ayuda de la Unidad de Crisis Mental, pero esa unidad se encontraba atendiendo otro incidente.

Un policía se presentó en la escena, y según la versión de la Oficina del Sheriff, García abrió la puerta con un cuchillo en mano y comenzó a dirigirse en dirección del oficial.

El oficial presuntamente le dio instrucciones para que tirara el cuchillo al piso, pero García se negó. El oficial intentó detener a García disparándole con su pistola de carga eléctrica, pero no fue efectivo y el policía sacó su pistola y le disparó.

La esposa de García dijo que el policía descargó dos veces su arma y que no cargaba un cuchillo o ninguna otra arma en su mano.

La familia de García dijo que la víctima era bipolar y sufría cambios bruscos y violentos cuando le modificaban sus medicamentos.

El policía no ha sido identificado, pero se informó que si contaba con entrenamiento para manejar casos de crisis mental.

Por ahora no se ha liberado el video de la cámara corporal del policía.

Preliminary info: A deputy responding to a call in the 5900 block of Sunflower Prairie Court in E Harris County encountered a man w/a knife. The deputy shot the man, who has been pronounced deceased. Investigators and PIO are en route. Updates will be provided on scene. #hounews pic.twitter.com/kdv0IsBFi2

— HCSOTexas (@HCSOTexas) April 14, 2021