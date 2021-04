Minneapolis vive tercer día de protestas por la muerte del joven afroamericano Daunte Wright

Por tercera noche consecutiva decenas de personas realizaron protestas por la muerte del joven afroamericano Daunte Wright en Brooklyn Center, en Minneapolis Minnesota, a manos de un policía que le disparó.

Las concentraciones de protesta se han realizado todas las noches, algunas de ellas violentas, desde el pasado domingo que se dio a conocer la muerte del joven afroamericano.

La manifestación de este martes por la noche comenzó de forma pacífica, pero en pocos minutos, se desató el caos cerca de la comisaría de policía de Brooklyn Center.

Los agentes utilizaron gas pimienta y dispararon bombas de humo contra los manifestantes, que arrojaron botellas de agua y otros proyectiles a los agentes que llevaban equipos antidisturbios.

También se vio a los manifestantes escalar una valla cerca de las instalaciones policiales, sosteniendo una pancarta que decía “Justicia para Daunte Wright”, según medios locales, que confirmaron también el despliegue en la zona de miembros de la Guardia Nacional.

Tras la entrada en vigor del toque de queda, a las 22:00 hora local, la mayoría de los concentrados se retiraron y sólo quedaron en la zona varias decenas, mientras la policía protegía las instalaciones de la comisaría.

El jefe de la Patrulla Estatal de Minesota, Matt Langer, dijo que el comando unificado en el Brooklyn Center realizó “más de 60 arrestos” el martes por la noche, muchos de los cuales fueron por “disturbios y otras conductas delictivas”.

El fiscal del condado de Washington, Pete Orput, aseguró a la cadena CNN que espera poder tramitar este miércoles el pliego de la acusación contra la ya exoficial de policía de Brooklyn Center Kim Potter, por el tiroteo que costó la vida a al joven de 20 años.

“Espero tener una decisión sobre los cargos”, dijo anoche Orput. “Acabo de recibir la extensa documentación y (cuando la estudie) tomaré una decisión”, agregó, según la cadena.

Tras la difusión y el análisis del video donde se observa el actuar de los policías, la agente que mató al afroamericano Daunte Wright de un disparo presentó este mismo martes su dimisión junto al jefe de la Policía de Brooklyn Center tras una noche de disturbios raciales que dejó unos 60 detenidos.

La muerte de Daunte Wright se produce al momento que se realiza el juicio contra Derek Chauvin, uno de los cuatro policías acusados del asesinato de George Floyd en mayo pasado, que desató una ola de protestas raciales en todo el país.

Las familias de ambos afroamericanos abatidos por la Policía en Minnesota organizaron también este martes una rueda de prensa conjunta para demostrar su “unión”, según sus palabras.

“Los vamos a apoyar. Lucharemos por la justicia para esta familia, al igual que luchamos por nuestro hermano”, dijo emocionado ante la prensa uno de los hermanos de Floyd, Philonise Floyd.

"My nephew was a lovable young man. His smile, oh Lord, the most beautiful smile. Y'all took that": Aunt of Daunte Wright breaks down in tears as she speaks to reporters. pic.twitter.com/zPsHSQ0bMQ

— CBS News (@CBSNews) April 13, 2021