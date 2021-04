White Claw lanza nuevos sabores “Surge” con más alcohol

White Claw está lanzando en todo Estados Unidos “Surge”, su nuevo hard seltzer en dos diferentes sabores: naranja (blood orange) y arándano, bebidas con aún más alcohol, ya que tiene 8% por lata en comparación con el 5% de las White Claw estándar.

Además, las latas son aún más grandes, ya que son de 16 onzas en comparación de las típicas latas de 12 onzas. “Con un 8 % de alcohol, White Claw Surge es la bebida alcohólica con gas que alcanza nuevas alturas. Con un toque de dulzura del inconfundible sabor de blood orange, esta deliciosa versión de tu bebida alcohólica con gas favorita proporciona una intensa oleada de frescura”, se puede leer en la página.

Estos nuevos White Claw Surge tienen un precio minorista sugerido de $2.99 por lata.

Pero este no es el único lanzamiento que está haciendo la compañía, pues también está presentando tres nuevos sabores de hard seltzer original que se vende en latas de 12 onzas con 5% de alcohol; se trata de fresa, pila y mora, los cuales están disponibles en un paquete de variedad junto con el sabor mango, el más vendido de la marca.

“White Claw ha experimentado un tremendo crecimiento y los consumidores tienen un apetito insaciable por nuevos productos”, dijo John Shea, director de marketing de White Claw Hard Seltzer, Norteamérica, en un comunicado de prensa. “Entonces, para nosotros fue una decisión simple brindarles a los fanáticos nuevas opciones que anhelan con el mismo perfil de sabor que sabemos que adoran de White Claw”.

JUST IN: @WhiteClaw announces it is announcing a new sub brand called Surge that steps up the alcohol — from 5% ABV to 8% ABV pic.twitter.com/UwDBSMwQ6L

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 13, 2021