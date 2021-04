Así es como protegieron a Emma Watson del acoso en su infancia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Emma Watson es una de las actrices más populares de la pantalla grande. Su trabajo en la saga de Harry Potter le dio un lugar que pocos tienen en el mundo artístico, posicionándola como uno de los rostros femeninos por excelencia en la industria desde muy joven.

Sin embargo, no todo en su vida fue bueno, pues si bien el éxito y la fama de las películas la consolidaron como una gran y talentosa actriz, Watson tuvo que aprender a lidiar con el acoso desde muy joven. No solo los reporteros la perseguían a todos lados, sino que los fans no dejaban de pedirle autógrafos. Esto dificultó su vida personal por lo que en la escuela a la que asistió implementaron una medida para evitar el acoso.

Según unos reportes publicados por el medio The Tab en el 2016, algunos ex compañeros de la actriz que asistieron con ella a la primaria declararon que la institución tomó medidas para evitar que la actriz juvenil fuera molestada. Una fuente citada aseguró que les habían advertido que quienes se acercaran a la actriz para pedir autógrafos o para hacerle preguntas de la saga serían amonestados.

Al juntar tres advertencias, se procedía a un castigo. Por otro lado esto no impedía a quienes tenían una relación de amistad con ella de hablarle, tampoco se traba de aislarla de los demás compañeros de su salón, pues temas de la escuela también se podían tratar.

Las declaraciones que fueron retomadas por el portal rápidamente fueron negadas por la institución, la cual lanzó un comunicado en donde aseguraba que no se habían tomado medidas especiales mientras Emma estudiaba. Un representante de la escuela se puso en contacto con el medio Vanity Fair para dar su aclaración.

Luego de pasar una infancia poco convencional, la actriz de hoy 31 años se mudó a Estados Unidos para estudiar Literatura inglesa en la Universidad de Brown. En varias entrevistas la joven que dio vida a Hermione Granger siempre expresó su deseo por terminar sus estudios y posteriormente continuar en la actuación.

Lo cierto es que las películas de magos le hicieron ganar gran fama, actualmente tiene una fortuna que según el medio Celebrity Net Worth está valorada en $80 millones de dólares.

Entre otros proyectos en los que se ha involucrado la actriz está el film Little Women (2019), The Perks of Being a Wallflower (2012) y Beauty and the Beast (2017).

