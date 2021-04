Fiscal republicano de Texas dice que la MS-13 tiene miembros entre los menores migrantes; teme “olas de violencia”

TEXAS – Después visitar las instalaciones del Coliseo Freeman en San Antonio, donde se encuentran albergados cientos de menores migrantes, el fiscal general de Texas Ken Paxton no compartió palabras de empatía ni dijo que se sentía mal por la situación de los niños, su inmediata preocupación fue que esos menores podrían ser los responsables de un posible resurgimiento de la Mara Salvatrucha en ciudades del estado.

Paxton le dijo al Epoch Times, una publicación conservadora en línea, que estaba preocupado que ciudades como Houston y Dallas pudieran ver un repunte de violencia pandillera. Paxton compartió el artículo en su cuenta de Twitter y agregó a San Antonio en la conversación.

“Esta semana visite las instalaciones de San Antonio (Coliseo Freeman) repleto con 2,000 menores no acompañados”, tuiteó. “Después de ver esto, estoy muy preocupado por los nexos con la MS-13, o Mara Salvatrucha. Ya hemos visto en el pasado que algunos de estos menores no acompañados acaban con la MS-13”, escribió Paxton.

This week I visited the facility in San Antonio full of 2,000 unaccompanied minor boys. After seeing this, I’m absolutely concerned about the nexus with MS-13, or “Mara Salvatrucha.” We’ve already shown from the past that some of these unaccompanied minors end up in MS-13. https://t.co/ISRRNLk6PS

— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) April 14, 2021