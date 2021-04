Frida Sofía recuerda el día que pisó la cárcel y cuánto pagó Alejandra Guzmán para que saliera libre

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Frida Sofía abrió nuevamente su corazón, esta vez durante una entrevista con Lucía Méndez para su canal de YouTube, en donde compartió dolorosos recuerdos de su pasado y algunas anécdotas, como la única vez que su abuelita, Silvia Pinal, la regañó por subir de peso y cuando pisó la cárcel por golpear a un hombre.

La hija de Alejandra Guzmán ha enfrentado problemas de todo tipo, siendo uno de los que más recuerda la vez que se enfrentó a la justicia por defenderse de un hombre con el que salía. Así lo recordó.

“Me arrestaron porque sí, le tuve que poner en la ma**% al tarado este“, compartió entre risas.

Durante la video llamada que sostuvo con la cantante mexicana, narró abiertamente la situación que la llevó a estar en prisión por unas horas debido a que el hombre con el que salía intentó grabarla durante un encuentro íntimo.

“Si quiero y tengo ganas, yo así soy. Estaba horny y este no estaba nada mal, entonces bueno las cosas fueron escalando y para no hacerles el cuento, estoy en plena acción, volteó y el ca**%$n con el celular (grabándola). Me le fui (encima)“, explicó.

Y reconoció, que, aunque actuó de forma impulsiva lo volvería a hacer para ponerle un alto a quien intente hacerle daño: “Agarré su teléfono, se lo rompí y le rompí la ma**, lo volvería a hacer“.

Asegurando que no tiene miedo de enfrentarse a los golpes si es necesario.

“Yo soy de puño y de patadas, pero solamente cuando me tengo que defender, no soy la que empieza jamás“, agregó la cantante de 29 años.

Además, explicó que las leyes en Estados Unidos, país en el que radica desde hace varios años, son muy específicas en cuanto a los delitos violentos, por lo que tuvo que ir a prisión hasta que investigaran la razón por la que se dio en enfrentamiento.

“Si agredes a alguien físicamente en Estados Unidos te tienen que arrestar sea o no sea verdad. Entonces me ponen como puerco y les dije: ‘señor, pero lo que pasó fue esto’. Me dijeron que no me preocupara“, detalló.

Aunque logró recuperar su libertad gracias a la fianza que pagó su mamá, Alejandra Guzmán, le advirtieron que no podía tener este tipo de reacciones, aunque fuera en defensa propia.

“Me sacaron luego, luego. Mi mamá pagó 300 dólares.”

Sin embargo, el incidente fue retomado públicamente por la cantante, situación que le molestó a Frida Sofía, convirtiéndose en una de las causas de su distanciamiento.

“Pero era algo íntimo y aparte de dar pena la historia ya estaba fuera del sistema y ella (Alejandra Guzmán) fue la que lo contó a todo el mundo. Por eso no la busco, no se vale todo lo que ha hecho“, reveló.