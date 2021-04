Motociclista fue trasladado de emergencia al hospital tras sufrir un terrible accidente [VIDEO]

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En la MotoGP, durante el desarrollo del Gran Premio de Portugal se vivió momentos de mucha tensión y preocupación. El piloto español, Jorge Martín, sufrió un fuerte accidente durante los terceros entrenamientos libres del circuito. El motociclista habría perdido ligeramente la conciencia y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital en un helicóptero.

The Jorge Martin crash on an out lap was brutal.. hope he is ok.. #motogp #jorgemartin pic.twitter.com/9YCy9ON1G8 — luis alvarado (@dragonman86) April 17, 2021

El piloto de Ducati se quedó de rodillas luego del estrepitoso accidente en el que su motocicleta quedó totalmente destrozada. En primera instancia, desde el equipo habían señalado que el piloto de San Sebastián de los Reyes se quejaba de fuertes dolores en una mano y una rodilla.

Luego comenzaron a ser emitidos los primeros reportes oficiales. El doctor Ángel Charte emitió el siguiente comunicado: “Ha sido un impacto de lata energía con varias vueltas de campana. Inicialmente estaba consciente en el suelo, y cuando llegamos los médicos parecía que había perdido ligeramente la conciencia. La exploración en la pista ha sido normal neurológicamente, siempre ha estado consiente”, expresó.

Jorge Martin requires surgery on a fractured hand and foot following a violent crash during FP3 for the #MotoGP Portuguese Grand Prix, which has ruled him out of the race.#PortugueseGP #seanknows pic.twitter.com/f10rdS0cpf — Sean Cardovillis (@sean_cardo) April 17, 2021

En primera instancia, Martín sufrió un “traumatismo craneoencefálico, politraumatismo de importancia y la posibilidad de varias fracturas en la mano y en el pie”. Sin embargo, le irán haciendo más estudios al motociclista para determinar si posee otras fracturas en sus huesos.

Jorge Martín está consciente. Se lo llevan en camilla al centro médico después de esta durísima caída 😞 ¡Que sea lo menos posible, @88jorgemartin!🙏#PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/jkO73jSR5n — DAZN España (@DAZN_ES) April 17, 2021

En este sentido, el piloto español se mantendrá en observación médica en el centro médico de Portugal. Bajo estas circunstancias, Martín no podrá participar en la próxima carrera y, probablemente, tendrá que ausentarse durante más tiempo.

Jorge Martín se ocupó de tranquilizar a los fanáticos del deporte, a través de su cuenta de Twitter. El español posteo una fotografía en el hospital y bajo el siguiente comunicado: “No es mi mejor día, ¡puedes creerme! Mucho dolor, pero soy ‘Martinator’. Nos vemos pronto”, expresó Jorge.

Not my best day, you can trust me! A lot of pain but I am Martinator. SEE U SOON @motogp pic.twitter.com/rWAIouJ5Tp — JorgeMartínAlmoguera (@88jorgemartin) April 17, 2021

Por último, Martín fue declarado oficialmente como no apto para participar en el Gran Premio de Portugal. Aún se esperan los resultados de las próximas evaluaciones para determinar los procedimientos e intervenciones que se le realizarán al piloto de Ducati.