Imágenes dramáticas muestran momento en que policía balea y mata a sospechoso fugitivo en Fremont

El Departamento de Policía de Fremont, California, hizo público este viernes un video de una balacera en la que los disparos de uno de sus agentes acabaron con la vida de un sospechoso de robo armado de vehículo y de intento de homicidio.

Tras una pequeña persecución, el sospechoso, Joshua James Gloria, de 34 años, detuvo el vehículo en el arcén de la autopista 84, bajó y empezó a disparar al agente Brian Burch. Cuando este último rodó por un terraplén para protegerse de las balas, el sospechoso trató de robarle la moto oficial de la policía que manejaba el agente.

En este momento, Burch se puso de pie y respondió también con disparos. Como muestra el video, Gloria cayó al suelo y murió poco antes de las 2:50 pm del 24 de marzo.

La policía de Fremont dijo que el agente Burch estaba realizando un control de tráfico en la moto oficial cuando se activó un aviso de búsqueda del vehículo que manejaba Gloria, sospechoso de robo a mano armada en San Francisco.

El agente, que lleva seis años en el cuerpo de policía, encontró el vehículo del sospechoso en un centro comercial cercano. El conductor no hizo caso a las indicaciones del agente que le pedía que parara el auto y Burch ocasionó la persecución por la autopista 84 que se recoge en el video. Dicha persecución acabó cuando el vehículo se descompuso tras chocar con otros autos y se paró pasada la rampa de acceso a la autopista, donde se produjo el fuego cruzado.

March 24, 2021 Officer Involved Shooting Incident Update – In coordination with the California Highway Patrol, we are releasing body-worn camera video and additional details of our 3/24/21 OIS. The incident video can be viewed on our Transparency Portal: https://t.co/kV5vI2bOyw pic.twitter.com/wxdoo1aP54

— Fremont Police Department (@FremontPD) April 16, 2021