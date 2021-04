Minneapolis sigue con protestas y toques de queda a una semana de la muerte de Daunte Wright

A una semana de la muerte del joven afroamericano Daunte Wright, a manos de la policía de Minnesota, las protestas y los toques de queda siguen en Minneapolis.

La noche de este sábado, la municipalidad de Brooklyn Center declaró un toque de queda nocturno a partir de las 23:00 horas, hora local, y hasta las 6 de la mañana de este domingo ante las constantes manifestaciones en la ciudad.

El viernes el Brooklyn Center, una zona residencial al noroeste de Minneapolis, vivió su sexta noche de protestas y altercados tras la muerte de Wright, donde la policía registró un centenar de detenidos.

Esa noche del viernes fue la primera en toda la semana sin un toque de queda después del fallecimiento del joven afroamericano el domingo pasado.

Hasta el momento en el caso de la muerte de Daunte Wright, ha sido imputada la exagente Kim Potter, quien renunció a su cargo esta semana tras 26 años de servicio, por homicidio involuntario en segundo grado, y fue señalada por homicidio con una pena máxima de 10 años de cárcel en Minnesota.

"I could not rest…without coming here to let the family know…& the people of this community know…that I stand with you and I'm going to stand not only with you but continue to fight in every way that I can for justice." – @RepMaxineWaters attends MN #DaunteWright protest. pic.twitter.com/ReAsGJHpq2

— Status Coup News (@StatusCoup) April 18, 2021