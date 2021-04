Tiroteo en bar de Kenosha en Wisconsin deja 3 muertos y 2 lesionados

Al menos tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en un tiroteo en un bar de Kenosha, en el estado de Wisconsin, informaron las autoridades.

El Departamento del Sheriff del Condado de Kenosha precisó en un comunicado que el suceso tuvo lugar en el bar Somers House Tavern sobre las 00:42 hora local.

NEW – 3 dead, 2 injured after shooting at Somers House Bar, in #Kenosha, Wisconsin. Suspect at large. pic.twitter.com/PyoPwyyBuN

