Helicóptero Ingenuity hace historia; realiza con éxito el primer vuelo en Marte

NASA celebró el primer vuelo en Marte del pequeño helicóptero Ingenuity controlado vía remota desde la tierra. A través de sus redes sociales los técnicos de la NASA dieron a conocer la noticia al mundo.

“El Ingenuity ha realizado su primer vuelo, ¡el primer vuelo de un avión a motor en otro planeta!… Los datos revelan: Nuestro #MarsHelicopter ha tenido un primer vuelo exitoso”, señaló la NASA a través de su cuenta de Twitter.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"

The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG

— NASA (@NASA) April 19, 2021