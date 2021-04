Andrés García dispara un arma en plena entrevista: “Cualquier calibre puede matar”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Andrés García sorprendió lanzando disparos al aire desde su casa de Acapulco durante una entrevista en la que explicó la forma correcta de disparar un arma de fuego.

El actor de 79 años compartió en entrevista con el conductor mexicano Yordi Rosado algunos episodios de su vida, entre los cuales recordó cómo se defendía de quienes intentaban aprovecharse de él debido a que se veía chico físicamente, por lo que sorpresivamente desenfundó su arma para demostrar cómo de defiende actualmente.

Todo inició cuando el conductor destacó la fuerza física que siempre caracterizó al actor, quien durante sus años de juventud era capaz de enfrentarse a golpes con quien se interpusiera en su camino así fuera una sola persona o incluso doce personas al mismo tiempo, tal como sucedió en una ocasión. Sin embargo, a sus 79 años y tras una serie de cirugías en las vértebras que han afectado sus habilidades físicas, demostró que para defenderse utiliza un arma de fuego.

“Ahora te voy a enseñar qué músculo manejo“, dijo el ex galán de televisión antes de sacar de un maletín su pistola.

“Ahora con la operación de la espalda me duele mucho y tengo muchos dolores. Ahora uso este músculo (una pistola). Tampoco me gusta que me ganen o que abusen“, confesó.

Además, aseguró que la noche anterior a la entrevista fue la última vez que disparó para asustar a quienes intentaron entrar a su propiedad sin permiso: “Desde allá, desde donde duermo. Les aventé un par de balazos“, señaló.

Aunque guardó por un momento el arma, poco después retomó el tema para exponer cómo funciona.

“Las armas se disparan siempre tres balazos, entonces esto es así. Cualquier calibre puede matar, esta es una bala de impacto, una 9 mm corta, pero es redonda. Entonces te impacta y te tumba, tú lo que quieres es que se caiga y no te siga disparando“, explicó.

A la pregunta concreta respecto a la legalidad de realizar este tipo de defensa, aseguró no importarle lo que pidan las leyes: “Me vale m/&%. Si te vas a ajustar a lo que es legal, no te dejan ir al baño“, agregó.

Inmediatamente después de realizar los tres disparos con dirección al mar, Yordi aclaró que en la dirección hacia la que disparó Andrés no había gente.

“En esta playa no hay gente, no hay absolutamente nadie. Es algo muy importante comentar”, sentenció el comunicador.