Alejandra Guzmán responde si es verdad que tuvo una relación con Christian Estrada, ex de Frida Sofía

Además de las acusaciones en contra de su abuelo, Frida Sofía también ha señalado en varias ocasiones que su madre tuvo una relación con Christian Estrada mientras ellos eran novios, tiempo en el que resultó embarazada y tras descubrir la infidelidad decidió abortar.

Durante la reciente entrevista con Adela Micha, Alejandra Guzmán aclaró que dichas acusaciones tampoco son ciertas y forman parte de la lista de difamaciones que su hija ha hecho desde hace algunos años.

“Ella acaba de cumplir 29 años y desde hace dos años, que es muy triste porque yo no puedo creerlo, ha dicho cosas de mí que no son ciertas que no han sido posible comprobar porque cómo puedes comprobar cosas cuando no es verdad, de que yo no estuve sexualmente involucrada con Christian, que es el hermano de dos personas que amo porque trabajé con sus dos hermanos, con Jesús y con Antonio y yo pasé mi cumpleaños en Nueva York y ahí me quedé dormida, tranquila”, explicó.

La rockera dijo estar cansada de ser señalada y juzgada por algo que no es verdad: “Yo no he hablado porque es mi hija, no la he demandado porque es mi hija, pero yo no puedo permitir que llegue a este nivel y que ahora esté en contra de mi padre que tanto la apoyó”, agregó.

Negó haber tenido una relación con el novio de su hija y explicó que ella estuvo en Nueva York festejando su cumpleaños con otros acompañantes y no solo con Estrada como lo afirmó su hija.

“Eso es muy grave porque eso es una acusación falsa, yo tengo testigos con los que estuve en mi cumpleaños, ese día fui al Fashion Week en Nueva York, después fuimos a comer y después me fui a dormir, hacía mucho frío y yo con mis prótesis de titanio no puedo caminar a menos 11 grados”, explicó.

Además, reveló que nunca tuvo interés en mantener relaciones sexuales con la pareja de su hija y mucho menos una relación, lo cual juró incluso por su sobrino Apolo.

“Yo no lo voy a hacer ni lo haría jamás, yo no tengo por qué hacer eso, yo me llevo muy bien con sus dos hermanos, trabajé con ellos un año y conocí a Christian un año antes de que yo se lo presentara a Frida. Jamás he tenido deseos sexuales con él. Es más, yo tengo mi menopausia desde hace cinco años entonces no tengo el mismo deseo sexual, no es mi naturaleza hacer eso porque hombres hay muchos en la vida y te lo juro por Apolo que lo adoro, por mí que me muera ahorita. No sé cómo demostrarte algo, pero sé que no lo hice”, detalló durante el programa ‘Me Lo Dijo Adela’ de Heraldo Televisión.

Frida Sofía también ha culpado a su madre de ser la responsable del aborto que vivió durante el noviazgo de seis meses que mantuvo con Chirtian Estrada, de lo cual Alejandra Guzmán aseguró no estaba enterada y lo supo por una entrevista de él en televisión.

“No, yo le presenté a Christian y ellos se fueron a Nueva York pero yo no sabía que estaba embarazada y yo no sabía que había perdido al bebé, abortado. Pero esa es su decisión y es su cuerpo“, narró.

Y compartió que ha intentado hablar con su hija del tema, pero ella insiste en asegurar que su novio la engañó con su propia madre.

“También se lo he dicho a ella, se lo he jurado. Le he dicho por Dios Frida cómo es que piensas eso de mí, por qué, con qué pruebas. Son inventos que yo no sé de donde salen. Jamás haría algo para hacerle daño a esa niña“.

La intérprete recordó una fuerte discusión que tuvo con sui hija en la cual hubo agresiones físicas, siendo posiblemente la que ocasionara el distanciamiento entre ellas.

“Fue un momento en el 2018, yo estaba en medio de la gira de ‘Versus’ y tuvimos una pelea muy fuerte en la que hubo agresiones físicas para mi persona, de ella a mí y desde entonces se rompió la relación. Empezó a atacar a Michelle, después a Silvia, después a mi a mis ex mánagers a los dos, ahora a mi padre, a mi hermano a Apolo que tiene un año”, puntualizó.