Entre lágrimas, Alejandra Guzmán asegura que su padre es inocente de las acusaciones de Frida Sofía

Tras el escándalo que destapó hace unos días Frida Sofía por asegurar que sufrió abuso sexual desde que tenía 5 años por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, han salido a la luz fuertes declaraciones de otros miembros de la familia, quienes coinciden en que la joven de 29 años tiene problemas mentales y que nada de lo que confesó es cierto.

Durante una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha, Alejandra Guzmán habló abiertamente sobre la polémica generada por su hija, reiteró la inocencia de su padre y externó su deseo de solucionar los problemas familiares en casa, cara a cara, sin público y en la presencia de expertos que puedan ayudarla a ella y por supuesto a Frida Sofía.

Fue durante el estreno del programa ‘Me Lo Dijo Adela’ de Heraldo Televisión, en donde la rockera habló como pocas veces acerca de las recientes confesiones de su hija, y aseguró que es una madre destrozada que nunca había vivido algo tan doloroso como ver a su padre destrozado por algo que no ha hecho.

“Jamás le hizo nada a nadie de la familia (Enrique Guzmán), entonces por favor dense cuenta de dónde vienen las cosas y si le pueden ayudar a estar persona que es mi hija y que la amo con toda el alma yo lo hago, pero quiero poner el hasta aquí”, dijo entre lágrimas.

Compartió que ha pasado días complicados tras las declaraciones de la influencer, por las cuales se le ha juzgado a toda la familia, en especial a ella y a su padre.

“No es justo que se nos juzgue, que se nos señale y que se nos trate y que se nos crucifique con algo que no he hecho yo ni mi padre“, agregó.

Completamente segura de que todo ha sido mentira y causa del Borderline (Trastorno límite de la personalidad), enfermedad que su hija padece desde que era una adolescente, habló así de la inocencia del ex esposo de Silvia Pinal:

“Te lo digo con el corazón, porque lo conozco, porque me parió y porque me dio la vida y porque lo amo. A mi hija también la amo y le di la vida y la perdono porque sé que está enferma y no es así”.

Reiteró sus deseos de poder encontrar una salida sana, es por ello que está dispuesta a dejar que su padre tome acción legal: “Que haga lo que sea necesario para descubrir la verdad y que le permita estar más tranquilo. Es bueno que también él haga lo que piense necesario“.

A la pregunta concreta sobre por qué descalificar la versión de abuso sexual que presuntamente sufrió Frida Sofía, “La Reina de Corazones” aseguró que no es la primera vez que su hija recurre a difamaciones a ella y otros miembros de la familia, sin embargo, esta vez ha llegado demasiado lejos al grado de que todos en la familia tienen miedo.

“No la descalifiqué automáticamente, yo he estado en el lugar en donde estuvo mi padre, yo he estado en ese lugar en el que me pusieron de protagonista en un drama, toda mi familia está en el mismo trauma que yo, todos tenemos miedo a lo que pueda pasar después porque esto está llegando a un nivel incontrolable. No sé porque hay esa necesidad de hacernos daño cuando yo le he dado todo. He ido a todas las terapias, a lugares a los que me puedan ayudar y yo no puedo ayudarla porque yo tengo mis problemas“, confesó.

A dos meses de no consumir drogas ni bebidas alcohólicas, dijo estar cansada de la situación, por lo que no piensa volver a dar declaración alguna en torno a este tema dentro de los medios de comunicación.

“Eso es injusto y yo hoy vengo a decirlo y no lo voy a volver a decir jamás. Yo hoy cierro este capítulo. Si ella quiere abrirlo y acepta ayuda en frente de un psicoanalista en frente de un terapeuta en frente de alguien que nos pueda ayudar, adelante“, detalló.

Resignada y con pocas alternativas, dijo confiar en que todo se resolverá.

“Si esto va a llegar hasta la ley ojalá que llegue hasta la raíz para que la pueda ayudar. Es lo único que le pido a Dios porque yo no puedo con esto, se lo dejo a Él porque realmente es muy triste estar involucrado en tanta mierda“.