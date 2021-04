Los Ángeles planea enviar $1,000 a $2,000 familias, que no tendrán que justificar en qué lo gastan

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, incluyó en sus presupuestos locales una partida de $24 millones de dólares para el Ingreso Básico Garantizado, un programa piloto que enviaría durante un año $1,000 dólares a $2,000 familias angelinas y que ya se ha implementado en ciudades como Stockton y Compton, entre otras.

Si el concejo municipal de la ciudad de Los Ángeles aprueba el programa, las familias que lo reciban no estarán obligadas a gastar su dinero de una manera determinada ni tendrán que dar explicaciones, según informó la oficina del alcalde.

“Este año, Los Ángeles lanzará el mayor [proyecto] piloto del Ingreso Mínimo Garantizado de cualquier ciudad de Estados Unidos”, escribió Garcetti en Twitter tras anunciar el programa en su discurso del estado de la ciudad. “Dará $1,000 dólares al mes a 2,000 familias en un año entero, sin preguntar nada, allá donde haya pobreza en nuestra ciudad”, explicó.

This year, Los Angeles will launch the largest Guaranteed Basic Income pilot of any city in America: providing $1,000 a month to 2,000 households for an entire year, no questions asked, wherever poverty lives in our city. #SOTC2021 pic.twitter.com/pNJuOovn0M

— MayorOfLA (@MayorOfLA) April 20, 2021