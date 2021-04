Reina Isabel II cumple 95 años en medio del luto por la muerte del príncipe Felipe y sin actos públicos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La reina Isabel II cumple este miércoles 95 años de edad en su residencia de Windsor, arropada por sus personas más cercana y sin actos públicos, a menos de dos semanas después del fallecimiento de su esposo, el duque de Edimburgo.

Para ella será el primer aniversario, desde que subió al trono, en que no estará acompañada por el príncipe Felipe, con quien compartió 73 años de matrimonio.

El funeral del duque se celebró el pasado sábado en la capilla de San Jorge, adyacente al castillo de Windsor, en un acto familiar y militar presenciado por televisión en directo por todo el mundo.

Today is The Queen’s 95th birthday. HM was born on 21 April 1926 at 17 Bruton Street in London, the first child of The Duke and Duchess of York. This year The Queen remains at Windsor Castle during a period of Royal Mourning following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/kOeH399Ndp — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2021

Este cumpleaños será “diferente y solitario”, señalan medios locales en Londres debido al luto que guarda la familia real además de que no difundirá, como viene siendo tradición, un retrato de Isabel II en el día de su cumpleaños.

En un acto poco habitual, la reina utilizó la cuenta de Twitter de la familia real para agradecer a ciudadanos de todo el mundo los “muchos mensajes de buenos deseos” recibidos.

“Si bien como familia nos encontramos en un periodo de gran tristeza, ha sido un apoyo para nosotros ver y escuchar los tributos dedicados a mi marido por parte de aquellas personas dentro del Reino Unido, de la Commonwealth y de todo el mundo”, dijo.

También reconoció que ante estas muestras de cariño, su familia y ella misma se han sentido “profundamente conmovidos” ya que les recuerda “que (el príncipe) Felipe tuvo un impacto extraordinario en incontables personas a lo largo de su vida”.

The Queen’s message to people across the world who have sent tributes and messages of condolence following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/1apW7s1zXS — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2021

Por su parte el primer ministro británico, Boris Johnson, felicitó a la monarca y manifestó su admiración por ella.

“Quisiera enviar mis calurosos deseos a su majestad la Reina en su 95 cumpleaños. Siempre ha sentido la más alta admiración por su majestad y su servicio a este país y a la Commonwealth” (Mancomunidad Británica de Naciones), tuiteó Johnson.

I would like to send my warm wishes to Her Majesty The Queen on her 95th birthday. I have always had the highest admiration for Her Majesty and her service to this country and the Commonwealth. I am proud to serve as her Prime Minister. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 21, 2021

Tradicionalmente, las celebraciones oficiales del aniversario de la soberana se llevan a cabo en el mes de junio, cuando se realiza el popular desfile militar Trooping of the Colour, que ha sido cancelado por segundo año consecutivo debido a la pandemia y las restricciones a las que el coronavirus obliga.

Sin embargo, desde el palacio de Bukcingham, residencia oficial en Londres de la soberana, han señalado que se analizan posibles planes para poner en marcha un desfile alternativo en el Cuadrilátero del castillo de Windsor, algo que aún no está confirmado.

Se espera que la reina Isabel II pase su cumpleaños 95 en el castillo de Windsor, lugar donde se ha refugiado desde que inició la pandemia por COVID-19 a principios del año 2020.

Con información de EFE.

