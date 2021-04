Cómo lavar tu almohada (sí, necesitas hacerlo)

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque probablemente tengas la costumbre de lavar regularmente tus sábanas y fundas de almohada, es posible que no prestes tanta atención a lo que hay debajo: tus almohadas y tu colchón. Pero ambos necesitan una buena limpieza: dos veces al año para tu colchón, una vez cada temporada para tu almohada.

“Con el tiempo, el cabello, las células muertas de la piel, el sudor y la saliva se acumulan en la almohada”, dice Neil Kao, MD, alergista-inmunólogo en Greenville, S.C. Y toda esa acumulación es básicamente lo que a los ácaros del polvo les gusta comer, hace que su población se multiplique y aumenta la posibilidad de una reacción alérgica a su presencia.

Si has visto el vídeo de Consumer Reports sobre cómo limpiar un colchón, confiamos en que lo hayas añadido a tu rotación de tareas domésticas, añadir tu almohada a la lista de limpieza debería ser pan comido para ti.

También podrías querer invertir en un protector de almohada para evitar toda esa acumulación de cosas y prolongar la vida útil de tu almohada.

Aquí, Consumer Reports te muestra cómo mantener tu almohada fresca, limpia y lista para una buena noche de sueño. Y si es el momento de comprar una almohada nueva, consulta nuestra guía de compra de almohadas o consulta nuestras calificaciones de almohadas para saber cuáles son las mejores.

Solo una cosa antes de limpiarla: Cuando laves las almohadas, siempre lee primero la etiqueta. Muchas almohadas, aunque no todas, se pueden lavar en la lavadora.

Paso 1: Airéala

Sacude tu almohada todos los días para restaurar su forma y eliminar el polvo. Luego, cada mes más o menos, cuélgala al aire libre en un tendedero durante unas horas, idealmente en un día soleado y con viento. Si esa no es una opción, como con algunas almohadas de espuma y látex, ponlas en la secadora en el ciclo sin calor.

Paso 2: Lávala con cuidado

Lavar una almohada no es difícil, aunque puede tardarse un poco en secar.

Si necesitas quitar de tu almohada una mancha húmeda, limpia de inmediato la funda y la almohada con un limpiador de manchas especial para el tipo de mancha antes de lavarla.

Si tu lavadora es lo suficientemente grande, lava dos almohadas a la vez. Esto ayudará a equilibrar la carga, permitiendo que el agua y el detergente circulen de mejor manera. El agitador en las cargadoras convencionales puede ser rudo en las almohadas, por lo que es mejor agitar en el ciclo suave solo por unos minutos (o el ajuste más corto posible, si no puedes controlar el tiempo). O bien, podrías ir a un centro de lavandería para usar sus lavadoras con carga frontal.

Sigue estas instrucciones para tipos específicos de rellenos de almohada.

Plumón o plumas: la mayoría de las almohadas de plumón se pueden poner en la lavadora, pero usa agua fría y un detergente suave, luego sécala a temperatura baja. (Las temperaturas altas pueden dañar el plumón).

Espuma viscoelástica o látex: la agitación de la lavadora puede romper la espuma, por lo que estas almohadas probablemente necesitarán lavarse a mano. Aspira el polvo de la almohada, luego limpia con un paño limpio y húmedo y un poco de detergente suave. Luego deja que se seque al aire.

Poliéster: lava tu almohada con agua tibia en el ciclo suave, preferiblemente pocas almohadas a la vez para equilibrar la carga. No uses una gran cantidad de detergente. Usa aproximadamente 1 cucharada de jabón líquido.

Almohadas de alforfón: vacía el relleno de alforfón (trigo sarraceno) sobre una bandeja grande para galletas o un tazón ancho y poco profundo. Pon el alforfón al sol, que eliminará los olores, y lava la cubierta con agua fría y un detergente suave.

Paso 3: Sécala a fondo

Es fundamental que seques completamente la almohada, de lo contrario corres el riesgo de que se produzca moho. Omite el ajuste de secado automático en tu secadora de ropa porque los sensores solo detectarán la humedad de la superficie, dejándote con una almohada que todavía está húmeda por dentro.

En su lugar, muchas almohadas se pueden secar durante aproximadamente una hora a temperatura moderada. Agregar un par de toallas secas acelerará las cosas. Coloca también dos pelotas de tenis limpias o pelotas de secado, esto evitará que el relleno se apelmace mientras rebotan en todo el tambor.

Sin embargo, al secar las almohadas de plumón o plumas, utiliza el ajuste de aire sin calor (esto tomará un tiempo), y agrega pelotas secadoras o pelotas de tenis para romper los grumos.

Si el clima es templado, también puedes colgar la mayoría de las almohadas en el tendedero hasta que se sequen completamente. Cualquiera que sea la técnica de secado que uses, debes revisar la humedad dentro de la almohada. Si ya está seca, es hora de hacer la cama.

Recomendamos usar fundas para proteger las almohadas de sustancias como el sudor, los aceites corporales y la crema facial. Lava la cubierta y la funda de tu almohada regularmente, digamos, una vez por semana, junto con tus sábanas.

4 almohadas mejor calificadas en las pruebas de CR

¿Ya es el momento de invertir en una nueva almohada? Los miembros de CR pueden seguir leyendo para obtener calificaciones y reseñas de algunas de las mejores almohadas de nuestras pruebas. Las almohadas están en orden alfabético.

