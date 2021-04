Cuáles son los mejores programas para calcular impuestos sobre tus criptomonedas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Por la naturaleza anónima de la criptomoneda probablemente muchos siguen pensando que no deben pagar impuestos si comercias con ella, pero la verdad es que si debes hacerlo. De hecho, algunos exchanges ya le suministran sus registros de compras de traders por más de 20,000 dólares al IRS. Pero atención, no todos los exchanges son buenos para esto, por eso es necesario que tengas un software para que tengas control con la declaración de impuestos sobre el dinero virtual con el que comercias.

Es probable que esto en algún momento se extienda más y no solo sea para los que hacen grandes transacciones sino para todos. El trabajo de estos programas de impuestos es exportar tus transacciones anuales y generar un informe con los precios de cada compra y de cada de venta.

Los mejores softwares de impuestos sobre criptomonedas te van a proporcionar importación de transacciones, informes automaticos y los planes se dividen según la cantidad de transacciones que permitan.

A continuación te damos los nombres de 3 de los mejores programas que te pueden ayudar a calcular los impuestos sobre tus criptomonedas:

CryptoTrader.tax

Está considerado como un software con una interfaz bastante sencilla de usar, ya que no requiere esfuerzo para su manejo. Hay que aclarar que la función de una API es a importar tu historial de trading, de exchanges o importar tu código CVS (CheckSequenceVerify); pero luego, los ingresos mineros o los regalos deben agregarse manualmente.

Una vez tenga toda la información, el programa CryptoTrader.tax va a crear un informe de impuestos y lo va a dividir en compras, ventas, largo plazo. Es compatible con FIFO, LIFO y HIFO, ( First In First Out, Last In First Out y Highest in first out, respectivamente).

Cuando llega el momento de tu declaración de impuestos, presentarás el informe que te da el programa a tu contador. La plataforma tiene un precio por temporada de declaración: en este caso 49 dólares por cien operaciones. Y para transacciones mayores hay planes más costosos de 99 o 199 dólares con 1,500 o 5,000 transacciones.

TaxBit

Es una aplicación desarrollada por abogados que trabajan con impuestos sobre criptomonedas y con los principales CPA de blockchain. Este software es compatible con más de 100 plataformas de intercambios. Cumple con el código fiscal de los Estados Unidos y proporciona información de auditoría y análisis.

De la misma manera, proporciona los formularios necesarios, ofrece métricas detalladas para las carteras, el historial y el rendimiento; lo que puede ser un buen indicativo para tus transacciones futuras.

Este programa ofrece información personalizada en lo que se refiere al reembolso que puedes recibir por tu declaración o lo que debes pagar. También puedes obtener el formulario IRS 8949. El costo es de 50 dólares anuales por 250 transacciones y hasta 10 exchanges y monederos. Y va aumentando el precio a medida que aumenta el número de transacciones.

Koinly

Este es un software de pago de impuestos descrito como fácil de usar. Se caracteriza por tomar en cuenta las transacciones de compra y venta y otras transacciones con criptomonedas, como la minería y el staking.

Koinly, al tener toda la información, proporciona los formularios fiscales necesarios. Esta plataforma ofrece una prueba gratuita que permite hasta verificar 10 mil transacciones con un número ilimitado de monederos y exchanges; y te generará los informes de auditorías y los formularios una vez actualices y te suscribas a un plan de pago.

Los planes que ofrece Koinly son de 100 transacciones por 40 dólares anuales, mientras que si estás en el target de 1,000 o 10,000 transacciones por 99 y 179 dólares respectivamente.

En general, todos estos tipos de software te van a ayudar a diferenciar entre las transacciones sujetas a impuestos y las transacciones que no están sujetas a pagar impuestos. Como bien debes saber, no todas las transacciones que se hacen sobre las criptomonedas están sujetas a una declaración de impuestos.

Recuerda que un evasor de impuestos en transacciones con criptomonedas puede ir a la cárcel o incluso pagar multas de hasta 250,000 dólares.

**

Puedes seguir leyendo:

¿Puede la minería virtual de la criptomoneda acabar con el planeta?

Cadena de electrónicos Newegg aceptará Dogecoin como método de pago