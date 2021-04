Se declara culpable el hijo de un millonario que mató a una hispana en Los Ángeles

El hijo adolescente de un millonario empresario de Los Ángeles se declaró este viernes culpable del homicidio involuntario de una hispana que murió en un accidente que él provocó cuando conducía el Lamborghini de su padre.

JUST IN: Charges have been filed against the 17-year-old driver accused of hitting and killing 32-year-old Monique Munoz in February, Munoz's family confirms https://t.co/ItyCHCfC5g

El joven de 17 años, que no fue identificado por ser menor de edad, se declaró culpable de causar la muerte de Monique Muñoz en un accidente ocurrido el pasado 17 de febrero cuando el SUV Lamborghini Urus negro conducido por el adolescente chocó por detrás al sedán Lexus de la hispana.

El impacto fue tan grande que el Lexus que manejaba la hispana se partió por la mitad y ella murió en el lugar, mientras que el menor de edad fue trasladado a un hospital por lesiones en la cabeza.

Los familiares de Muñoz realizaron varias protestas para que se levantaran cargos contra el joven, hijo del rico empresario y desarrollador de comercio electrónico James Kuhri.

En una vigilia después del accidente, los miembros de la familia dijeron que Muñoz se dirigía a casa desde el trabajo y también sugirieron que Kuhri usó su riqueza para retrasar el proceso.

Here at the Inglewood Juvenile Court, where the 17-year-old son of a wealthy L.A. entrepreneur who allegedly struck and killed Monique Munoz with a Lamborghini will appear. Protesters are outside, with some holding signs saying he should have been charged as an adult. pic.twitter.com/pl2ydO9Rgt

