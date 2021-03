Monique Muñoz, víctima del Lamborghini de un millonario de Beverly Hills, recibió el último adiós

Monique Muñoz, la mujer de Los Ángeles que murió en su auto cuando éste fue impactado por un Lamborghini que era conducido a toda velocidad, recibió el último adiós la tarde del jueves.

Familiares y amigos asistieron al funeral de Muñoz, quien regresaba de trabajar en UCLA el pasado 17 de febrero cuando sucumbió en la esquina de Olympic Boulevard y Overland, en el lado oeste de Los Ángeles. Tenía 32 años. El Lamborghini era conducido por un joven de 17 años que es hijo de un multimillonario de Beverly Hills.

“Ella era un ángel. Ella tenía un corazón de oro, nunca molestaba o lastimaba a nadie”, dijo Isaac Cardona, el padrastro de Monique entrevistado por el canal local de ABC.

Las autoridades dijeron esta semana que el joven detenido, quien presuntamente manejaba su Lamborghini a 120 millas por hora, puede encarar cargos de homicidio vehicular. El padre del joven es el magnate James Khuri. El caso se encuentra en revisión por la oficina del fiscal de distrito George Gascón.

La familia Muñoz, mientras tanto, pide justicia. La hermana de la extrabajadora administrativa de UCLA Health acusó que el culpable del fatal accidente se esconde detrás del dinero de su padre.

I lost an older sister, because a rich spoiled privileged individual wanted to race his fancy Lamborghini. He killed her. And now hiding behind daddy’s money. Yes we’re angry. #justiceformoniquemunoz pic.twitter.com/nGj81LXZmp

— ambernicole✨ (@aamber_nicolee) March 8, 2021