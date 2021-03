Joven mató a mujer latina al conducir su Lamborghini a 120 millas por hora en Los Ángeles; familia pide justicia

Monique Muñoz regresaba de trabajar el pasado 17 de febrero cuando un Lamborghini que era conducido a una velocidad estimada entre 100 y 120 millas por hora se estrelló contra su vehículo en Los Ángeles y le causó la muerte a los 32 años. Ahora su familia dice que el culpable de la tragedia, un joven de 17 años, no ha sido acusado tal vez porque su padre es un poderoso magnate.

La madre de Monique Muñoz también ha dicho que el joven que mató a su hija en la intersección de Olympic Boulevard y Overland no tenía licencia de conducir -su nombre no ha sido dado a conocer oficialmente- y que han pasado semanas sin que las autoridades le actualicen el caso. Las autoridades le dijeron el miércoles a Los Angeles Times que el joven puede enfrentar cargos de homicidio vehicular.

Las imágenes del accidente fueron impresionantes, con el auto de la víctima completamente destruido por el impacto.

@KTLA help us spread the word 🙏🏼 my friend did not deserve this #justiceformoniquemunoz pic.twitter.com/iQ663IlHB8

“No he escuchado nada de la oficina del fiscal de distrito ni de los detectives”, dijo Carol Muñoz en una entrevista con The Cruz Show. “Yo siento que debería de recibir algún tipo de respeto en donde alguien me contacte al menos una vez por semana y me pongan al tanto. Estamos hablando acerca de mi hija, podría ser la hija de cualquiera“.

“She wanted to become a mom… She had so many goals set for her life.” – Carol, Monique’s mother.

Monique Muñoz was on her way home when she was fatally struck by a seventeen year old who was speeding in a Lamborghini.#JusticeForMoniqueMunoz pic.twitter.com/BY04QXOopE

— The Cruz Show (@TheCruzShow) March 10, 2021