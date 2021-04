Un hombre de Ohio se declaró culpable de los homicidios de su exesposa y 7 de sus familiares

Un hombre de Ohio se declaró culpable el jueves de los asesinatos de la madre de su hijo y siete miembros de su familia en 2016, un crimen espantoso que sembró el terror en su comunidad rural y provocó rumores de traficantes de drogas y sicarios, antes de que las autoridades concluyeran que se debió a una disputa por la custodia del menor, reportó CBS News.

En el quinto aniversario de los asesinatos, Edward “Jake” Wagner se declaró culpable de 23 cargos en el condado de Pike, en el sur de Ohio, en un acuerdo con los fiscales que lo evita ser condenado a muerte. La matanza ocurrió el 22 de abril de 2016. Los miembros de la familia Rhoden fueron ejecutados en cuatro diferentes viviendas de un rancho en el condado de Pike.

Wagner aceptó cooperar en los casos contra sus padres y su hermano, quienes también están acusados de los asesinatos de siete adultos y un adolescente por parte de la familia Rhoden.

“Soy culpable, señoría”, dijo Wagner con calma al juez una y otra vez, mientras el juez Randy Deering leía cada recuento en voz alta.

Los delitos incluían ocho de asesinato agravado, así como conspiración, robo agravado, alteración de pruebas, conducta sexual ilegal con un menor y otros cargos.

On the 5-year anniversary of Ohio's 'most complex homicide case,' Jake Wagner pleads guilty in the Pike County execution-style massacre.

Wagner admitió que fue personalmente responsable de cinco de las muertes, dijo la fiscal especial Angela Canepa. Le dio a los fiscales un relato completo de lo que sucedió esa mañana, junto con información que los llevó a obtener pruebas adicionales. La fiscal no dijo cuál era esa evidencia.

Wagner, de 28 años, dijo en la corte que está “profundamente apenado”. Él no fue sentenciado de inmediato, pero sus abogados dijeron que entiende que enfrenta una vida tras las rejas.

Jake Wagner is pleading guilty to the Pike County Murders on the fifth anniversary.

