Futbolista de LA Galaxy es sancionado por emitir comentarios homofóbicos contra el mexicano Julián Araujo

Cada vez son más frecuentes los casos de agresión y discriminación verbal en los eventos deportivos. En esta oportunidad, en el marco de la Major League Soccer, Sebastian Lletget, futbolista de Los Ángeles Galaxy, fue multado y sancionado por parte de la liga estadounidense de fútbol. El compañero de ‘Chicharito’ habría manifestado un comentario homofóbico en una publicación en su cuenta de Instagram.

En el post, el futbolista argentino le tocaba la nuca a su compañero mexicano, Julián Araujo, y le decía “put…”, en un entrenamiento. Este post fue borrado inmediatamente y el jugador ofreció disculpas por su comportamiento.

INBOX: MLS suspends #lagalaxy midfielder Sebastian Lletget for two games after he posted a video showing him calling a teammate a homophobic slur.

The league also cited his prompt apology and accountability, alluding to an interview with Outsports the morning after his post. pic.twitter.com/XDsrkjF7vJ

— Jeff Rueter (@jeffrueter) April 23, 2021