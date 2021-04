Timothée Chalamet y la hija de Madonna fueron pareja en el instituto

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los últimos rumores que circulan acerca de Timothée Chalamet, el actor que tiene completamente enamorado a Hollywood desde hace un par de años, aseguran que habría vuelto a darle una oportunidad a su romance con la joven Lily Rose Depp, la hija mayor de Johnny Depp y Vanessa Paradis, pero ahora ha salido a la luz que en el pasado también tuvo otra novia con unos padres muy famosos.

La joven Lourdes León, la primogénita de Madonna, la reina del pop, acaba de revelar en una entrevista a la revista Vanity Fair que el protagonista de la película “Call me by your name” y la próxima adaptación al cine de la novela “Dune” fue su primer novio serio, y que se conocieron mientras ambos estudiaban en el centro LaGuardia HS of Music & Art and Performing Arts del Upper West Side neoyorquino. “Le tengo un gran respeto. Hubo algo entre nosotros”, ha confirmado la joven bailarina y modelo.

En contra de lo que pudiera parecer, Lourdes no contó con demasiada libertad en su adolescencia para salir a divertirse con sus amigos o tener citas, ni con Timothée ni con otros pretendientes, porque su madre siempre ha sido muy protectora y también exigente cuando se trata de su formación. De hecho, en su nueva entrevista la joven de 24 años insiste en que la cantante es mucho más tradicional de lo que sus fans se imaginan, y no comprende por qué todo el mundo se empeña en regalarle siempre juguetes sexuales pensando en que los utilizará. “Ni siquiera fuma marihuana”, ha declarado Lourdes para desmontar el mito en torno al lado salvaje de Madonna.

