VIDEO: Mujer es agredida por hombre ebrio en su vecindario; el sujeto sabe dónde vive y teme por su seguridad

En Los Angeles, una mujer identificada como Kassandra Escandell y quien paseaba a su perro fue víctima de una agresión por un hombre ebrio quien la golpeó y le arrebató el celular.

Aunque el sujeto fue detenido tras el incidente, la mujer dice tener miedo ya que el sospechoso quien no fue identificado por su nombre, sabe dónde vive y las autoridades no le proporcionaron una orden de restricción para que no se le acerque.

Drunk creep in Los Angeles assaults an innocent woman walking her dog pic.twitter.com/oA0wMbNEZe — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) April 24, 2021

Lee también: VIDEO: “Viniste al vecindario equivocado, hijo de…”, sargento del Ejército agrede a joven afroamericano

Mediante la plataforma TikTok, la joven detalló que estaba caminando con su perro y que en varias ocasiones el sujeto y dos hombres más le comenzaron a hablar desde su auto, que ella fue amable porque se sintió intimidada pero después todo se salió de control.

“¿Me vas a golpear?, ¿Me estás diciendo que me vas a seguir a la siguiente cuadra?. Dame mi teléfono, dame mi maldito teléfono. Dámelo, dámelo, aléjate de mí”, fue lo que la Kassandra Escandell alcanzó a grabar del incidente antes de que le arrebatara el celular.

“Fui agredida mientras sacaba a pasear a mi perro en mi vecindario. Estos tres sujetos ebrios aparcaron su auto junto a mí y me hablaron en tres ocasiones, y fui amigable porque estaba asustada, en la cuarta oportunidad, el conductor, salió del auto y trató de agarrarme así que me aparté y le pedí que por favor dejara de seguirme”, dijo la Escandell sobre lo sucedido.

“Así que me dijo que sabía dónde vivía y que me iba a encontrar. Luego me di la vuelta y le dije que no lo haría, Después alzó su puño para golpearme, fue en ese momento que tomé la cámara de mi celular y comencé a grabar el video, él me arrebató el celular y corrió para su auto, pero corrí tras de él y me zambullí a través de su ventana, agarre mi teléfono y corrí“, detalló la joven.

“Él fue arrestado y liberado el mismo día (pues pagó una fianza). Él está allá afuera, sabe dónde vivo y probablemente está enojado. La policía no le dio una orden de restricción porque para empezar dijo que tiene 2 hijas, porque lloró y dijo que estaba arrepentido porque estaba borracho y porque pensó que yo estaba bonita”, reveló sobre lo que pasó con el agresor.

“Y luego los hombres se preguntan por qué estamos aterrorizadas de ellos”, finalizó Kassandra Escandell su denuncia en redes sociales.

