VIDEO: Hombre blanco de 61 años arrastra con camioneta a oficial de policía y le pega con martillo

La policía de Hutchinson, Minnesota detuvo a un hombre de 61 años después de que supuestamente arrastrara a un oficial con su vehículo mientras lo golpeaba simultáneamente con un martillo luego de una disputa alrededor del uso de cubrebocas en una tienda de Menards.

La policía fue llamada a la tienda después de que un empleado fuera atacado por el sospechoso con un trozo de madera. Y aunque el sujeto escapó del lugar fue localizado por un oficial en el estacionamiento de un Walmart cercano.

This happened yesterday in Minnesota. White man drags Hutchinson police officer, hits him with a hammer. He was arrested alive.pic.twitter.com/pU2HqtkNTD

— 3ChicsPolitico (@3ChicsPolitico) April 15, 2021