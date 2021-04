VIDEO: “Viniste al vecindario equivocado, hijo de..." sargento del Ejército agrede a joven afroamericano

Jonathan Pentland, sargento del Ejército de Estados Unidos, fue acusado de asalto en tercer grado en Carolina del Sur por empujar y amenazar a un hombre afroamericano que caminaba por el vecindario donde vive, y luego de que el video fuera difundido en redes sociales.

Las escenas muestran cómo el hombre de 42 años confronta a la víctima, identificada como Deandre, solo por caminar en Lakes at Barony Place, un área del condado de Richland.

“Vete. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí?”, reclama Jonathan Pentaland y Deandre explica que únicamente estaba caminando.

“Viniste al vecindario equivocado, hijo de p*ta. No voy a jugar contigo”, amenazó el sargento y fue entonces que lo empujó. El joven insistió que vivía ahí mientras le pedía pruebas para demostrarlo.

Luego de la difusión del video, el agresor fue identificado y las autoridades confirmaron que se trata de un sargento de instrucción en Fort Jackson desde 2019. El general Milford Beagle, Jr., aseguró que se harán las investigaciones correspondientes.

“Los líderes de Fort Jackson de ninguna manera toleran el comportamiento como el del video publicado recientemente. Esta acción tiene un impacto profundo en nuestra comunidad: los vecinos de Summit, la ciudad de Columbia, los condados de Richland y Lexington, y nuestra familia del Ejército”, dijo el general Milford Beagle, Jr.

As an update on the unfortunate incident that brought disrespect to @fortjackson our Army and the trust with the public we serve, please see below. 👇🏾 I will be transparent in the future with shareable information. The subject in this case was arrested. @PaulFunk2 @TradocDCG pic.twitter.com/prihGao1Nv

Jonathan Pentland está detenido y en caso de ser declarado culpable pasará 30 días en la cárcel y deberá pagar una multa de $500 dólares.

Por su parte, el alguacil Leon Lott dijo que el hombre afroamericano en el video no era un menor, pero se negó a revelar su nombre.

Tras la difusión del material, manifestantes protestaron a las afueras de la casa de Jonathan Pentland para reclamar la agresión racista y exigir justicia.

Black Activists pulled up to the home of racist Army sergeant Jonathan Pentland who assaulted and tried to oust a young Black man walking in the neighborhood

When the state refuses to protect us, THE DUTY BECOMES ON US TO PROTECT US!

We need more this! 👏🏾 pic.twitter.com/FbzOtXqNIA

— StanceGrounded (@_SJPeace_) April 14, 2021