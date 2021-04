El hat trick de Chicharito enamoró a Antoine Griezmann

Chicharito está viviendo su momento más dulce desde que está en Estados Unidos. Dos goles en cinco partidos confirman que es el mejor jugador mexicano del momento. Tras lograr el cuarto hat trick de su carrera gracias a un gol al estilo de Oliver y Benji, Javier Hernández celebró como lo suele hacer Antoine Griemann, ariete francés del FC Barcelona.

El guiño del mexicano no pasó desapercibido para el ‘Principito’, quien suele estar muy al tanto de todo lo que ocurre en el mundo deportivo. A través de una storie de Instagram, Griezmann subió una foto de Chicharito realizando su clásico festejo, acompañado de unos emojis que expresaban alegría por el acto.

GRIEZMANN STYLE 🤟🇫🇷⚽️

Antoine Griezmann posted a photo on his Instagram story of Chicharito doing his goal celebration 🥳 pic.twitter.com/FTNMapABeu

