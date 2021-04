¡Mexicano del momento! Chicharito marcó hat-trick y se adueño de la cima de la MLS con LA Galaxy

Javier ‘Chicharito’ Hernández está oficialmente EN LLAMAS. En la jornada inaugural marcó un doblete ante Inter Miami y fue elegido Jugador de la Semana de la MLS. Pues bien, el delantero mexicano decidió superar su actuación de la semana pasada este domingo: consiguió un hat trick para darle el triunfo a Los Angeles Galaxy sobre New York Red Bulls (3-2).

‘CH14‘ mostró una vez más el sacrificio y el esfuerzo por nunca dejar perder un balón en el primer tanto. Un remate de uno de sus compañeros parecía perderse, pero el oriundo de Guadalajara se barrió para mandarla a guardar in extremis. Fue apenas al minuto 9’.

CHICHARITO!

His 3rd goal in 2 games puts the @LAGalaxy in front vs the Red Bulls 💥 pic.twitter.com/c6egPUzF2T

