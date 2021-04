¡Volvió Chicharito! Doblete espectacular para remontar al Inter Miami

Javier ‘Chicharito’ Hernández está de vuelta. El mexicano anotó un doblete clave en la primera jornada de la MLS, para que Los Angeles Galaxy remontara en su visita al Inter Miami de David Beckahm. Gravitando en el área, Chicharito demostró que aún le queda mucho por mostrar: tuvo dos ocasiones y no perdonó en ninguna de ellas.

Primero, recibió casi de espaldas al arco, pero en el área. Con un toque sutil acomodó la pelota, que le quedó perfecta para rematar cómodamente y batir al arquero rival. Definición cruzada, nada que hacer para John McCarthy. Fue al minuto 62′, para empatar a uno.

The first touch. The finish. Chicharito scores his first goal of the 2021 season 🔥

Follow @MLS for morepic.twitter.com/0i4HcrinFN

— B/R Football (@brfootball) April 18, 2021