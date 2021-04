Enrique Guzmán reaparece en el programa ‘Hoy’ para hablar de la salud mental de Frida Sofía

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Sigue la polémica en la familia Guzmán. Aunque han asegurado que prefieren solucionar sus problemas lejos de las cámaras, Enrique Guzmán reapareció en el programa ‘Hoy’, en donde habló de la salud mental de su nieta y aseguró le gustaría acercarse a ella.

Tras las declaraciones de Frida Sofía en las que señaló a su abuelo de tocar sus partes íntimas desde que tenía 5 años, se generó una guerra de declaraciones que incluso ya derivó en una demanda penal. Sin embargo, el padre de Alejandra Guzmán vuelve a dar la cara en un foro de televisión para hacer frente a las acusaciones de su nieta.

Fue durante una entrevista con Martha Figueroa y Raúl Araiza para el programa ‘Hoy’, en donde el intérprete de 78 años aseguró desconocer los motivos que tiene su nieta para hablar mal de él: “Estoy en la mejor disposición de cooperar con ustedes. Es más, si ustedes me informan cosas de las que están pasando me servirá porque casi no conozco bien en el momento en el que me encuentro en este asunto. Ha sido sorpresa total es mi nieta y no sé qué decir”.

Como ya había ocurrido en otras ocasiones, aseguró todo es producto de la inestabilidad mental de Frida Sofía, quien cambia de sentir sin una aparente razón.

“No entiendo en qué momento su mente cambia de engrane y es otra persona. No sé y habrá que hacer una serie de estudios o de investigaciones de por qué tiene esos clics que le voltean a la vida sin que sepa uno por qué, sin razón”, explicó.

El vocalista de los Teen Tops reiteró que tras las fuertes acusaciones que lo pusieron en el ojo del huracán no sabe qué hacer, ya que no solo tiene una nieta, sino cinco, además de Apolo el más pequeño de la familia.

“La mayor de mis nietas, ella tiene 29 años (Frida Sofía), no sé si está bien, si está mal, si está sola, no sé qué le pasa“, aseguró.

Aunque el pleito ya llegó a las instancias legales, aseguró tener la inquietud de acercarse a la joven, pero es un proceso complicado del cual no encuentra una salida a corto plazo.

“Quisiera de alguna manera ir a decirle aquí estamos, pero no es fácil. Al verme hablando de la salud de una de mis pequeñas es terrible. No sé para dónde voltear, cómo levantar la cabeza“, finalizó.