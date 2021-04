Hispano de San Diego murió como George Floyd: bajo la rodilla de un agente. Un video recoge el momento

Un hispano murió en el centro de San Diego la tarde del 15 de octubre después de que un agente de seguridad le presionaba el cuello con su rodilla mientras estaba esposado. El caso, que no alcanzó ningún tipo de repercusión por varios motivos, ocurrió meses antes de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, Minnesota.

Angel Zapata Hernandez, de 24 años, tuvo contra su cuello la rodilla de un trabajador de seguridad del Servicio Metropolitano de Tránsito (MTS, por sus siglas en inglés) durante seis minutos y siete segundos. Como en el caso de Floyd, quedaron imágenes angustiantes sobre el momento que muestran cómo ocurrieron los hechos pero los videos de Zapata Hernandez no se hicieron públicos inmediatamente.

Cuando, tras la muerte del estadounidense negro el 25 de mayo de 2020, las protestas empezaron a tomar las calles de ciudades de todo el país (también las de San Diego), los fiscales y la policía estaban investigando la muerte de Zapata Hernandez. Sin embargo, lo único que se supo del fallecimiento del hispano fue a través de un breve comunicado de prensa de la Policía de San Diego un día después de los acontecimientos.

El video de 37 minutos que contiene inquietantes detalles de la muerte del joven de 24 años no se hizo público hasta el pasado lunes, cuando el presidente de la junta del Servicio de Tránsito Metropolitano, Nathan Fletcher, y el abogado de la familia Zapata Hernandez, Eugene Iredale, anunciaron en una conferencia de prensa que el sistema de tránsito había acordado con miembros de la familia pagarles $5.5 millones de dólares.

Tanto la información detallada como el video de la muerte de Zapata Hernandez se conoció justo un día de que se resolviera el juicio contra Dereck Chauvin, el policía de Minneapolis que presionó con la rodilla a George Floyd y que fue considerado culpable de tres delitos por la muerte del hombre negro. El propio Nathan Fletcher celebró en Twitter la noticia y reconoció el problema que supone el racismo sistémico, pero en sus redes sociales no hay información sobre lo que pasó en San Diego hace más de año y medio.

“Hoy se hizo justicia en Minnesota, pero este caso refleja un grave problema de racismo sistémico y violencia perpetua contra las comunidades de color en toda nuestra nación. El trabajo para brindar fundamentalmente justicia y equidad a las comunidades de color debe continuar”, tuiteó el supervisor de MTS.

Justice was served today in Minnesota, but this case is reflective of a serious problem of systemic racism and perpetual violence against communities of color across our nation. The work to fundamentally deliver justice and fairness for communities of color must continue. https://t.co/GXMZU54LJ7

— Nathan Fletcher (@nathanfletcher) April 20, 2021