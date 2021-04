Identifican a hombre con armadura que murió en tiroteo de LAPD en Hollywood

El hombre con chaleco antibalas que murió este sábado en un tiroteo de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) fue identificado en la tarde del domingo. Las autoridades dijeron que el fallecido podría haber tenido enfrentamientos previos con la policía antes de llegar al área de Los Ángeles.

Fue la oficina del forense de Los Ángeles la que identificó al hombre abatido en Sunset Boulevard con Fairfax como Richard Solitro, de 34 años. Aunque LAPD puso el énfasis en que el hombre llevaba un chaleco antibalas y se dirigió hacia sus agentes, no encontraron ningún arma en el lugar de los hechos.

El domingo por la mañana, mientras la academia de cine ultimaba detalles para una gala de los Oscars que esta vez no se celebró en el habitual Dolby Theater, las autoridades angelinas estuvieron investigando en un hotel cercano al lugar de los hechos. Algunos huéspedes dijeron que habían visto allí el vehículo de Solitro, un sedán negro marcado en su exterior con letras blancas.

LAPD publicó en la misma tarde del sábado que el ahora fallecido confrontó a sus agentes en pleno Sunset Boulevar el sábado a las 2:35 de la tarde. Según describe la agencia local en un tuit, el hombre frenó su auto en seco en medio de la calle y retrocedió en dirección a los coches patrulla. En una imagen se ve el parachoque trasero del sedán negro de Solitro estrellado contra la parte delantera de un vehículo policial.

Al salir del auto, los agentes vieron que Salitro llevaba un chaleco antibalas y la mano escondida detrás de la la espalda. LAPD asegura que sus agentes le pidieron al hombre en varias ocasiones que mostrara sus manos pero, en lugar de hacerles caso, Salitro siguió acercándose hasta ellos haciendo en voz alta una cuenta regresiva. En ese momento, los oficiales abrieron fuego.

The driver of the car exited, was wearing body armor, & had his right hand concealed behind him. He moved toward the ofcrs who had exited their patrol car. He counted "3, 2, 1" & began to move his arm to the front of his body, at which time there was an OIS.

