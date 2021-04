Fotos: Tiroteo de la policía deja muerto a un hombre que llevaba un chaleco antibalas en Hollywood

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) está investigando un tiroteo en Hollywood, Los Ángeles, en el que participaron algunos de sus agentes y que acabó con la vida de un hombre que llevaba un puesto un chaleco, según informó el propio departamento este sábado.

Los agentes estaban dando respuesta a un incidente reportado a las 2:35 de la tarde cuando un vehículo se detuvo bruscamente en frente de las patrullas policiales a la altura de Sunset Boulevard y Fairfax y dio marcha atrás en dirección a donde estaban. LAPD aseguró en un hilo de Twitter que los autos de la agencia local llevaban las sirenas y las luces de emergencias encendidas cuando se encontraron con esta situación.

There has been an Officer-Involved Shooting on Sunset Bl nesr Fairfax in Hollywood Division. Around 2:35 p.m. ofcrs were heading to a radio call w/ their lights & sirens on when a car pulled in front of them, stopped suddenly & reversed into the police car.

