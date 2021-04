Qué tan peligroso puede ser tu signo zodiacal cuando lo hacen enojar

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Todos los signos del Zodiaco tienen un nivel de tolerancia y cuando llega a su máximo límite, la manera en que descargan su furia podría llegar a ser peligrosa. Los seres humanos por naturaleza podemos actuar conforme a nuestras emociones y si la que nos gobierna es el enojo la reacción podría ser desproporcionada.

Desde luego no significa que lleguemos a los golpes, pero las palabras que expresamos mientras estamos en un estado de furia podrían dañar los sentimientos de las personas que más queremos y, en ocasiones, esas frases nunca se olvidan.

Saber qué tan peligroso puede ser tu signo zodiacal cuando se enoja puede ayudar a conocerte mejor y prevenir una reacción de la que puedas arrepentirte más adelante. Basados en reseñas de sitios especializados como Horóscopo Negro y Bioguía, te decimos el grado de peligrosidad del horóscopo cuando está enojado.

Como primer signo del Zodiaco siempre quiere ganar, además es muy impulsivo y competitivo. Su fuerte carácter no le da para controlarse y tiende a convertirse en una persona agresiva. Por eso cuando lo ves enojado es mejor alejarse lo más posible porque él no se detendrá hasta que tú lo hagas.

Atrás de su dura apariencia se esconde un corazón noble, bondadoso y gentil. Tienen mucha paciencia, quizá más de la que pensaría la mayoría de la gente. Por eso no es común que se enojen, pero si esto llega a suceder pueden transformarse en seres controladores, manipuladores y tóxicos para consumar su furia.

Es el signo más adaptable del Zodiaco, por eso tiene la capacidad de controlar sus emociones y ser flexible en situaciones de mucho estrés. Si lo lastimas te pagará de la misma manera, así que su grado de peligrosidad va en proporción directa al daño que le hayas provocado.

En apariencia es un signo bueno por su carácter protector y maternal. Desbordan bondad y cariño, pero no siempre son así. Cuando se enojan no lo muestran de inmediato, se guardan el coraje para vengarse en el momento que menos lo esperes.

Este signo tiene un encanto natural y es bastante generoso, pero su lado más oscuro sale a la luz cuando está furioso. No toman las cosas con calma y te hacen la vida imposible. Son analíticos, por lo que conocen cuáles son tus debilidades y por ahí es donde atacan.

Los Virgo tienen una personalidad cuadrada. Cuando las cosas no salen como ellos las planean se enojan rápidamente, pero no son de los que se desquiten con los demás. Sin embargo, cuando la gente a su alrededor es la que lo saca de quicio critica sin filtro y puede hacer mucho daño.

Es un signo que huye de los problemas y evita hacerle daño a alguien, por eso es difícil que reaccione de manera impulsiva cuando se enoja. Sin embargo, si llega a su límite sabe dónde dañarte y la herida emocional que te ocasione será difícil de sanar.

Los Escorpio son el signo del todo o nada. Eres su amigo o enemigo, así que cuando los haces enojar te conviertes en su principal objetivo. Podrían mostrarse amigables, pero la realidad es que solo están esperando el momento en que estés más vulnerable para encajar su aguijón venenoso sobre ti.

Están cargados de energía positiva y van por la vida con una sonrisa, pero como todos tienen un límite. Cuando ya no pueden soportar más conductas hostiles pueden liquidarte en una sola frase o desaparecen de tu vida hasta que se les pase el enojo.

Suele ser un signo pacífico y el verdadero peligro con ellos es que casi no perdonan. Son de los que te recuerdan tus errores meses o años después, esto se debe a su personalidad rencorosa y vengativa.

Acuario es un signo pacífico al que no le gusta involucrarse en líos. No se obsesiona con la venganza y es probable que los enojos los deseche rápidamente, pero cuando no lo hace, el peligro reside en lo impredecible que puede llegar a ser.

Al ser un signo sensible no es común que le haga daño a alguien. Tiene muchas cosas en qué pensar y no gasta tiempo ni energía en cosas que pudieran hacerlo enojar. Su corazón está lleno de bondad, pero si lo traicionas no descansará hasta verte completamente destrozado.

Te puede interesar: Cuáles son los signos más violentos del Zodiaco