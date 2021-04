¡Preocupante! Liverpool anuncia pérdidas superiores a los $60 millones de dólares

El Liverpool vive una mala época económica. Este martes anunció que ha sufrido la pérdida de unos 60.4 millones de dólares entre mayo de 2019 y el mismo mes de 2020.

El club ha hecho oficial sus resultados económicos días después de comunicar su entrada y salida de la Superliga Europea de Fútbol, un proyecto que a priori aspiraba ser lucrativo para sus intereses, pero que supuso el rechazo de los aficionados.

#LFC has today filed its consolidated financial accounts for the year to May 31, 2020.

— Liverpool FC (@LFC) April 27, 2021