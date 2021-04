Turista gana $2.1 millones de dólares en una máquina tragamonedas de Las Vegas

En lo que debe ser uno de los mayores premios de tiempos recientes en máquinas tragamonedas o “slots” en Las Vegas, un turista obtuvo un premio de más de $2.1 millones de dólares en el casino de The Cosmopolitan este fin de semana.

Las máquinas tragamonedas tienen reputación de que nunca entregan grandes premios a los jugadores, pero de acuerdo con información del propio hotel-casino de Las Vegas, esta vez alguien tuvo un verdadero golpe de suerte que le cambiará la vida.

La persona ganadora es un visitante de Alaska, quien insertó $40 dólares en una máquina del juego “Monopoly Millionaire” el domingo a las 7:52 pm, dijo The Cosmopolitan. El juego esta vez hizo honor a su nombre.

Monopoly Millionaire lived up to its name when a lucky guest from Alaska hit for 2.1 million dollars Sunday evening after inserting only $40. pic.twitter.com/TUkAgVIC3V

