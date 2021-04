Medallista olímpico inició huelga de hambre para protestar contra el Gobierno de su país

Andréi Krauchanka es un atleta bielorruso que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, en la disciplina de decatlón. El deportista se declaró este martes en huelga de hambre y puso a la venta una de sus medallas como muestra de solidaridad, apoyo y respaldo a los presos políticos que padecen los embates del régimen de Alexandr Lukashenko.

Según la agencia de noticias EFE, el deportista habría realizado un video a el Fondo de Solodaridad Deportiva de Bielorrusia. En el videoclip, Krauchanca expresó unas sentidas palabras y aseveró su forma de protesta contra el sistema político de su país. “No aconsejó a nadie que me imite, pero es muy difícil digerir la horrible realidad bielorrusa. Que la fuerza los acompañe”.

Andréi Krauchanca decidió comenzar esta protesta y vender una medalla de oro que logró en la prueba del heptalón, en el Europeo de Puesta Cubierta, celebrado en Paris en el año 2011. “Es realmente especial para mi (la medalla), ya que la gané compitiendo con una grave lesión. Fue doloroso, pero ahora duele cien veces más”, aseguró el deportista quien pasará diez días sin ingerir ningún tipo de alimento.

Andréi fue expulsado del equipo de su país tras apoyar protestas en contra del Gobierno de la nación. Además, el atleta fue detenido en noviembre de 2020. “Mi familia pensaba que había desaparecido. Durante cuatro días mi abogado no disponía de información sobre dónde estaba o que me había pasado”. Además, Andrei reveló que durante su estadía en la comisaría (diez días), no recibió ni comida, ni ropa y regresó a su hogar contagiado de Covid-19.

Today Andrei Krauchanka was released from jail and could hug his wife (on photo) after spending 10 days behind bars.

They have beaten and humiliated him.

In 2008 Andrei Krauchanka was silver medalist in decathlon at Beijing Olympics.#Belarus #facesofprotest pic.twitter.com/XMpJUNm3mm

— Denis Kazakiewicz (@Den_2042) November 19, 2020